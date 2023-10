So süß gratulieren Kylie Jenner und Kim Caitlyn zum B-Day!

(74) hatte sich vor knapp acht Jahren als Transperson geoutet. Seit ihrer Geschlechtsanpassung besteht jedoch nur sehr geringer Kontakt zu ihrer Ex-Frau(26) und Co. zu haben und veröffentlicht deswegen sogar eine Enthüllungsgeschichte.

Doch allem Anschein nach hat sich das Blatt wieder gewendet –postet das ein oder andere süße Throwback-Foto von sich und der olympischen Goldmedaillen-Gewinnerin, auf dem sie sich eng in den Armen halten. Dazu schreibt der Realitystar:, ich liebe dich! Du hast mir geholfen, zu der Frau zu werden, die ich heute bin, ich werde dir ewig dankbar sein.""Ich werde in der Zukunft nie eine Beziehung haben. Ich sehe das einfach nicht in meinem Leben.

Kylie Jenner: So sieht sie in Halloween-Folge der 'Simpsons' ausReality-TV-Star und Unternehmerin Kylie Jenner (26) hat einen Gastauftritt in der diesjährigen 'Treehouse of Horror'-Folge von 'Die Simpsons'. In dem Clip trägt Jenner ein schwarzes Gewand, roten Lippenstift und ihre Haare sind zu einem Dutt zurückgesteckt. Weiterlesen ⮕

Kylie Jenner hat Gastauftritt in 'Die Simpsons'Reality-TV-Star und Unternehmerin Kylie Jenner hat einen Gastauftritt in der diesjährigen 'Treehouse of Horror'-Folge von 'Die Simpsons'. Sie spielt sich selbst und hilft Marge dabei, Bart in der Welt der NFTs zu finden. Weiterlesen ⮕

Kylie Jenner hat Gastauftritt in 'Die Simpsons'Reality-TV-Star und Unternehmerin Kylie Jenner hat einen Gastauftritt in der diesjährigen 'Treehouse of Horror'-Folge von 'Die Simpsons'. Sie spielt sich selbst und hilft Marge dabei, Bart in der Welt der NFTs zu finden. Weiterlesen ⮕

Kylie Jenner verrät ihre erste eigene ModemarkeDie Selfmade-Milliardärin Kylie Jenner bringt ihre erste eigene Modemarke Khy auf den Markt. Über den aktuellen Stand ihrer Beziehung mit dem Schauspieler Timothée Chalamet schweigt sie jedoch. Weiterlesen ⮕

Kris Jenner hat einen Gastauftritt in der diesjährigen 'Treehouse of Horror'-Folge von 'Die Simpsons'Kris Jenner, 26, hat einen Gastauftritt in der diesjährigen 'Treehouse of Horror'-Folge von 'Die Simpsons'. In der Special-Episode wird Bart in ein NFT verwandelt und Marge reist durch die Blockchain, um ihren Sohn zu retten. Jenner ist als 'Illuminaten des Krypto-Universums' zu sehen, die Marge helfen. Die Folge wird am 5. November ausgestrahlt. Weiterlesen ⮕

Kim Kardashian spricht über das Leben als Single-MutterIn einer neuen Folge verrät Kim Kardashian, dass sie immer noch lernt, wie es ist, eine Single-Mutter zu sein. Obwohl sie viel Unterstützung hat, fällt es ihr manchmal schwer, Familie, Arbeit und Kindererziehung zu vereinbaren. Trotzdem genießt sie die Momente mit ihrer Familie und betont, dass am Ende des Tages die Kinder nur sie wollen. Weiterlesen ⮕