So schätzen die Analysten die Zukunft der Pfeiffer Vacuum-Aktie ein

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 133,00 EUR beziffert, während der aktuelle Pfeiffer Vacuum-Kurs an der Börse BMN bei 147,20 EUR liegt.Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Verkaufen.AnalystKurszielAbstand KurszielDatumDZ BANK--02.08.2023Jefferies & Company Inc.133,00 EUR-9,6501.08.2023Redaktion finanzen.net

