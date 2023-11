So schätzen Analysten die Netflix-Aktie ein

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 440,06 USD beziffert, während sich der aktuelle NDB-Aktienkurs von Netflix auf 411,40 USD beläuft.Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.AnalystKurszielAbstand KurszielDatumUBS AG500,00 USD21,5419.10.2023UBS AG500,00 USD21,5416.10.2023Jefferies & Company Inc.445,00 USD8,1712.10.2023Redaktion finanzen.net

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FINANZENNET: VW-Aktie: So stuften die Analysten die Volkswagen-Aktie im vergangenen Monat einSo schätzten Experten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im letzten Monat ein.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: So schätzen Analysten die Netflix-Aktie einExperten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur Netflix-Aktie veröffentlicht.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: Oktober 2023: So haben Analysten ihre Einstufung der Amazon-Aktie angepasstIm abgelaufenen Monat haben einige Analysten ihre Einstufung der Amazon-Aktie überprüft.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: Oktober 2023: So haben Analysten ihre Einstufung der Nordex-Aktie angepasstSo geht es mit der Nordex-Aktie Experten zufolge weiter.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: Oktober 2023: So haben Analysten ihre Einstufung der AIXTRON-Aktie angepasstExperten haben im abgelaufenen Monat die AIXTRON SE-Aktie unter die Lupe genommen.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: Netflix-Aktie gefragt: Netflix zählt 15 Millionen Nutzer in Abo mit WerbungNetflix hat nach einem Jahr 15 Millionen Kunden in der günstigeren Abo-Version mit Werbung.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕