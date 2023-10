So könnte das OWL-Forum am Alten Güterbahnhof in Herford aussehen

Herford. Eine politische Diskussion war noch nicht gewünscht: Am Freitagabend sollten die Politiker im Rat der Stadt die Pläne für ein OWL-Forum am Alten Güterbahnhof, zusammen mit Wohn- und Geschäftshäusern, erst einmal zur Kenntnis nehmen. Als nächstes wird sich der Kulturbeirat auf einer Klausurtagung mit den Plänen auseinandersetzen, um dann eine Empfehlung abzugeben.

Das Areal am Alten Güterbahnhof gehöre der Stadt zum größten Teil, ebenso wie das Bahnhofsgebäude. Ein Drittel des Alten Güterbahnhofs könnte beispielsweise erhalten bleiben. Ziel sei es, das gesamte Bahnhofsareal zu entwickeln und hierfür Fördermittel zu generieren. Dazu gehöre auch der Tunnel unter dem Bahnhof, der das Areal des Alten Güterbahnhofs an die Innenstadt anbinden soll.

