So gut ist der Preis: Das bietet der LG OLED 65CS6LA

So gut ist der Preis:Das bietet der LG OLED 65CS6LAin 4K/ UHD -Auflösung mit breitem HDR -Support und schnellen 120 Hertz Bildwiederholfrequenz., darunter Variable Refresh Rate , ein automatischer Low-Latency-Modus und AMDs FreeSync sowie Nvidias G-Sync.

LG hat sich in den letzten Jahren den Ruf erworben, einige der besten OLED-Fernseher der Branche anzubieten, und der LG CS ist da keine Ausnahme. Zudem gibt es die als absoluter Preis-Leistungs-Tipp im WQHD-Bereich geltende Radeon RX 7800 XT als Custom-Modell jetzt besonders günstig.

LG OLED Fernseher 4K UHD HDR Dolby Atmos Bildqualität Ton Rezensionen Techradar

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



MeinMMO / 🏆 1. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Zenbook Duo OLED (2024) UX8406: Asus' Doppel-OLED-Notebook kostet 1.599 EuroDie Basiskonfiguration für 1.599 Euro kommt mit zwei Full-HD-OLED-Displays, Intel Core Ultra 5 125H, 16 GB RAM und 1 TB großer SSD.

Herkunft: ComputerBase - 🏆 27. / 67 Weiterlesen »

Switch OLED geschenkt: Konsole kostenlos zum Samsung OLED 4K-TV mit 65 Zoll abstaubenNoch für wenige Tage könnt ihr euch die Nintendo Switch OLED als Gratis-Zugabe zum hochwertigen Samsung OLED 4K-Fernseher mit 65 Zoll und 144Hz...

Herkunft: GamePro_de - 🏆 121. / 50 Weiterlesen »

XG272-2K-OLED: ViewSonics erster OLED-Monitor für SpielerMit Mut zu einem für die Marke untypischen weiß-schwarzen Design bringt ViewSonic seinen ersten OLED-Monitor für Spieler auf den Markt.

Herkunft: ComputerBase - 🏆 27. / 67 Weiterlesen »

Das ändert sich durch das Cannabis- und das WachstumschancengesetzDer Bundesrat billigt das Cannabisgesetz und bringt das Wachstumschancengesetz ebenfalls durch. Ein Überblick über die wichtigsten beschlossenen Regelungen.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Spieler entdecken das Problem in Last Epoch, das Diablo 2 damals das Genick gebrochen hatIn Last Epoch gibt es angeblich mehrere Duping-Exploits. Das wäre schlecht, denn solche Bugs zerstören die Wirtschaft nachhaltig.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Das bietet das Festival „Wege durch das Land“ 2024Das Literatur- und Musikfestival tourt ab 4. Mai mit 23 Veranstaltungen quer durch OWL. Alle wichtigen Infos vom Kartenverkauf bis zu den Programmhighlights.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »