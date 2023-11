So einfach kann man gesünder Essen: Diese geniale Heißluftfritteuse macht einfach alles gut

Fettreduktion: Im Vergleich zu traditionellen Frittiermethoden könnt ihr mit der Ninja den Fettgehalt um bis zu 75% reduzieren.Multifunktionalität: Mit sechs verschiedenen Kochmodi könnt ihr grillen, backen, trocknen und vieles mehr.

Benutzerkomfort: Mit One-Touch-Steuerung und spülmaschinenfesten Teilen ist sowohl die Bedienung als auch die Reinigung kinderleicht.Mit bis zu 200 Grad kann man eine Menge anstellen - wie wäre es mit einer leckeren Quiche? Oder Süßkartoffelpommes?. Ob Pommes und Fischstäbchen oder ein vegetarischer Gemüsemix: Dank der zwei voneinander unabhängigen Garkammern habt ihr eine Flexibilität, die ihresgleichen sucht.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

GAMESTAR_DE: Die Ninja Foodi: Eine Heißluftfritteuse für vielseitiges KochenDie Ninja Foodi ist eine der besten Heißluftfritteusen, die nicht nur Fett und Strom spart, sondern auch vielseitige Kochmöglichkeiten bietet. Mit der Doppelkammer-Technologie können gleichzeitig verschiedene Gerichte zubereitet werden und der Fettgehalt kann um bis zu 75% reduziert werden. Mit sechs verschiedenen Kochmodi und benutzerfreundlicher Bedienung ist die Ninja Foodi ideal für die Zubereitung ganzer Menüs.

Herkunft: GameStar_de | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Essen Motor Show: Diese Blickfänge machen EindruckZur Essen Motor Show gehören seit ihrem Start im Jahr 1968 einzigartige und im positiven Sinne verrückte Fahrzeuge. Das ist auch bei der 51. Ausgabe des PS-Festivals vom 1. bis 9. Dezember so.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

BILD: Die Farbe unserer Augen bestimmt die Farbe der Kleidung, die zu uns passtForscher haben herausgefunden, dass die Farbe unserer Augen die Farbe der Kleidung bestimmt, die zu uns passt. In Experimenten wurde die Bedeutung von Augen- und Haarfarbe bei der Farbwahl getestet und überraschende Ergebnisse erzielt.

Herkunft: BILD | Weiterlesen ⮕

BUNTE: Blaue Zonen: Sieben Lebensmittel essen Menschen, die richtig lange lebenAn manchen Ort, den sogenannten Blauen Zonen, leben die Menschen viel länger als durchschnittlich. Wer denkt, dass das Zufall ist, der irrt sich. Einwohner der blauen Zonen ernähren sich nämlich besonders gesund. Hier sind fünf Lebensmittel, die häufig auf den Teller kommen.

Herkunft: BUNTE | Weiterlesen ⮕

RPONLINE: Halloween 2022: Die Bilder vom Zombiewalk in EssenHalloween-Fans haben sich am Montagabend, 31. Oktober 2022, in Essen zum „Zombiewalk“ versammelt. Die Veranstalter rechneten mit etwa 2000 Teilnehmenden.

Herkunft: rponline | Weiterlesen ⮕

SIXXTV: Männer und die Liebe: Diese 4 Phasen durchläuft er, um sich in dich zu verliebenBekommt er dich nicht mehr aus dem Kopf? Diese vier Phasen durchlaufen Männer jedes Mal, wenn sie sich verlieben.

Herkunft: sixxTV | Weiterlesen ⮕