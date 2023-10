Snapdragon X Elite im Benchmark: Qualcomm steigt wie Phoenix aus der Asche

Die Ergebnisse eigens durchgeführter Benchmarks mit dem Snapdragon X Elite und dessen Oryon-CPU in zwei Testgeräten von Qualcomm liegen vor und untermauern die vom Hersteller gemachten Angaben zur Überlegenheit gegenüber AMD, Apple und Intel...

Snapdragon X Elite im Benchmark: Qualcomm steigt wie Phoenix aus der AscheDie Ergebnisse eigens durchgeführter Benchmarks mit dem Snapdragon X Elite und dessen Oryon-CPU in zwei Testgeräten von Qualcomm liegen vor.

Qualcomm greift High-End-Mobilprozessoren von AMD, Apple und Intel anQualcomm will mit dem ARM-Prozessor Snapdragon X Elite die High-End-Mobilprozessoren von AMD, Apple und Intel angreifen. Erste herstellereigene Benchmark-Ergebnisse sollen die Ambitionen untermauern. Weiterlesen ⮕

Xiaomi 14 Pro: Neue Handys mit Snapdragon 8 Gen3 und High-End-SpecsXiaomi hat gestern die ersten Handys mit dem neuen Qualcomm-Prozessor Snapdragon 8 Gen3 vorgestellt. Das Xiaomi 14 Pro beeindruckt mit geraden Kanten, einem flachen Metallrahmen und einer quadratischen Kamera-Insel mit Leica-Branding. Das Kamerasystem des 14 Pro bietet ein besonders lichtstarkes Objektiv mit variabler Blende. Das Display des Xiaomi 14 Pro ist beeindruckend. Weiterlesen ⮕

Qualcomm stellt neue Soundchips vorQualcomm präsentiert zwei neue Soundchips mit besserer Signalqualität und ANC. Außerdem werden neue Prozessoren für Mobilgeräte und In-Ear-Kopfhörer vorgestellt. Weiterlesen ⮕

Quartalszahlen der Woche: Apple, AMD, Qualcomm und mehrDie US-Quartalssaison geht weiter und wird von den Ergebnissen des wertvollsten börsennotierten Unternehmens der Welt, Apple, geprägt. Weitere wichtige US-Aktien sind AMD, Qualcomm, PayPal, DoorDash, Airbnb, McDonalds, Pinterest, Pfizer, Moderna, Eli Lilly, Novo Nordisk, BP und Shell. Weiterlesen ⮕

