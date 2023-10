Snapdragon X Elite im Benchmark: Qualcomm steigt wie Phoenix aus der Asche

Wir und unsere Partner verarbeiten personenbezogene Daten, indem wir mit auf Ihrem Gerät gespeicherten Informationen (z. B. eindeutige Kennungen in Cookies) ein Nutzungsprofil erstellen, um z. B. Anzeigen zu personalisieren.

Qualcomm greift High-End-Mobilprozessoren von AMD, Apple und Intel anQualcomm will mit dem ARM-Prozessor Snapdragon X Elite die High-End-Mobilprozessoren von AMD, Apple und Intel angreifen. Erste herstellereigene Benchmark-Ergebnisse sollen die Ambitionen untermauern. Weiterlesen ⮕

Xiaomi 14 Pro: Neue Handys mit Snapdragon 8 Gen3 und High-End-SpecsXiaomi hat gestern die ersten Handys mit dem neuen Qualcomm-Prozessor Snapdragon 8 Gen3 vorgestellt. Das Xiaomi 14 Pro beeindruckt mit geraden Kanten, einem flachen Metallrahmen und einer quadratischen Kamera-Insel mit Leica-Branding. Das Kamerasystem des 14 Pro bietet ein besonders lichtstarkes Objektiv mit variabler Blende. Das Display des Xiaomi 14 Pro ist beeindruckend. Weiterlesen ⮕

Qualcomm stellt neue Soundchips vorQualcomm präsentiert zwei neue Soundchips mit besserer Signalqualität und ANC. Außerdem werden neue Prozessoren für Mobilgeräte und In-Ear-Kopfhörer vorgestellt. Weiterlesen ⮕

Quartalszahlen der Woche: Apple, AMD, Qualcomm und mehrDie US-Quartalssaison geht weiter und wird von den Ergebnissen des wertvollsten börsennotierten Unternehmens der Welt, Apple, geprägt. Weitere wichtige US-Aktien sind AMD, Qualcomm, PayPal, DoorDash, Airbnb, McDonalds, Pinterest, Pfizer, Moderna, Eli Lilly, Novo Nordisk, BP und Shell. Weiterlesen ⮕

Beatriz Haddad Maia gewinnt WTA Elite Trophy in ZhuhaiDie brasilianische Tennisspielerin Beatriz Haddad Maia hat das Einladungsturnier WTA Elite Trophy in Zhuhai/China gewonnen. Sie setzte sich in einem engen Finale gegen die Chinesin Zheng Qinwen durch und holte ihren ersten Titel bei dem Event. Weiterlesen ⮕

Pirates vs. Eagles: Aufholjagd im Finale der Elite LeagueDie Poole Pirates liegen gegen die Eastbourne Eagles zurück, doch mit ihrer Heimstärke könnten sie die Außenseiterrolle aufholen. Kevin Wölbert könnte der zweite deutsche Titelträger in der Elite League werden. Trotz einer Verletzung ist er zuversichtlich für das Finale. Weiterlesen ⮕