Smilegate stellt Mobile-Version von MMORPG vor

ist mit aktuell 78.800 Spielern im Peak das größte MMORPG auf Steam. Nun hat Smilegate auf der Gaming-Messe G-Star eine Mobile-Version vorgestellt. Diese orientiert sich bei der Story und den Klassen am Original, wird aber ein eigenständiges Spiel.

Die Grundzüge des Spiels sollen der PC-Version sehr ähnlich sein, auch wenn es laut den ersten Testern vereinzelt Anpassungen gab:Bei der Charaktererstellung hingegen habt ihr die Wahl aus 7 verschiedenen Klassen, wobei diese exklusiv für die Mobile-Version kreiert wurden. Zur Auswahl stehen: Warlord, Berserker, Devil Hunter, Bard, Summoner, Swordmaster und Battlemaster. Im Interface sieht man 8 verschiedene Fähigkeiten für jede Klasse, die neben dem Auto-Angriff gedrückt werden können. Die Tester haben im Spiel die gewohnten Inhalte wie Lieder, Emotes, Dungeons und Raids fürs Endgame gefunden sowie das dazugehörige MVP-Fenster gefunde





