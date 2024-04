Slowakei: Stichwahl um die Präsidentschaft beginnt

In der Slowakei hat am Samstagmorgen die entscheidende zweite Runde der Präsidentschaft swahl begonnen. Rund 4,4 Millionen Wahlberechtigte sollen sich in einer Stichwahl zwischen dem sozialdemokratischen Parlamentspräsident en Peter Pellegrini und dem liberalen Ex-Außenminister und Diplomaten Ivan Korcok entscheiden.

Beide hatten es aus dem ersten Wahlgang Ende März Die liberale Amtsinhaberin Zuzana Caputova bewirbt sich trotz ihrer noch immer großen Beliebtheit nicht um eine zweite fünfjährige Amtszeit. Umfragen ließen zuletzt ein Kopf-an-Kopf-Rennen erwarten.In der ersten Runde am 23. März gewann der von den liberalen und konservativen Oppositionsparteien unterstützte Korcok überraschend mit fünfeinhalb Prozentpunkten Vorsprung auf Pellegrini, den ein Teil der linksnationalen Dreiparteienkoalition unterstützt

