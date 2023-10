Slalom-Ass Felix Neureuther macht norwegischem Ski-Star Lucas Braathen 'Heiratsangebot'

Slalom-Ass Felix Neureuther macht norwegischem Ski-Star "Heiratsangebot"„Ich kann es nicht glauben“, kommentierte Neureuther Braathens Abschiedspost auf Instagram. Der beste Slalom-Fahrer der vergangenen Weltcup-Saison hatte kurz zuvor überraschend sein Karrierende bekanntgeben. Mit nur 23 Jahren! Neureuther und seine Ehefrau machten dem Norweger daraufin ein kurioses Angebot.

Wenn er ihren Mann nicht heiraten wolle, könnte die Familie ihn auch adoptieren. Ein weiteres Kind wäre super, ergänzte die frühere Top-Biathletin., der den Artikel ergänzt. Sie können sich den Inhalt einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Weitere Einstellungenkönnen Sie imund galt als eine der größten Hoffnungen der Norweger für die kommenden Jahre.

Ex-Ski-Queen Lindsey Vonn trauert um verstorbene Mutter: „Mama, ich hoffe, ich bin eines Tages so stark wie du“ Er habe sich als Leistungssportler eingeschränkt gefühlt, bergründete er auf einer eigens einberufenen Pressekonferenz in Sölden seinen überraschenden Rücktritt. Teils mit Tränen in den Augen sagte Braathen in seinem etwa 20-minütigem Monolog, er habe sich immer geschworen, mit seinem Sport nur"bis zu dem Tag weiterzumachen, an dem es mich nicht mehr so glücklich macht". Nun fühle er sich"zum ersten Mal seit Jahren frei". headtopics.com

Weiterlesen:

RTL_com »

Felix Neureuther bedauert Karrierende von Lucas Braathen und macht außergewöhnliches Angebot: 'Würde dich heiraten'Felix Neureuther hat auf das plötzliche Karriereende von Norwegens Ski-Star Luca Braathen reagiert und ein außergewöhnliches Angebot gemacht. Weiterlesen ⮕

Felix Neureuther weint um seine Mutter Rosi Mittermaier: 'Sie ist ein Stern da oben'Die Neureuthers - Vater Christian, Mutter Rosi Mittermaier, Sohnemann Felix und Tochter Ameli - waren stets eine Vorzeigefamilie im deutschen Rampenlicht. Bis die Einheit im Januar zerbrach, als „Gold-Rosi“ verstarb. Ihr Sohn Felix trauert noch immer, wie jetzt ein emotionales Interview bewies. Weiterlesen ⮕

Felix Neureuther weint um seine Mutter Rosi Mittermaier: 'Sie ist ein Stern da oben'Die Neureuthers - Vater Christian, Mutter Rosi Mittermaier, Sohnemann Felix und Tochter Ameli - waren stets eine Vorzeigefamilie im deutschen Rampenlicht. ... Weiterlesen ⮕

Felix Neureuther weint um Mutter Rosi Mittermaier: 'Sie ist ein Stern da oben'Felix Neureuther trauert um seine Mutter, Ski-Legende Rosi Mittermaier. Als er in einem Interview auf sie angesprochen wird, kommen ihm die Tränen. Weiterlesen ⮕

Felix Neureuther: Er weint bei der Erinnerung an Mama RosiAm 4. Januar 2023 musste Felix Neureuther Abschied von seiner geliebten Mutter nehmen: Rosi Mittermaier starb im Alter von 72 Jahren. Die Trauer um seine ... Weiterlesen ⮕

Norwegischer Skirennfahrer Lucas Braathen verkündet KarriereendeDer norwegische Skirennfahrer Lucas Braathen hat sein Karriereende verkündet. Die Entscheidung gab er kurz vor dem Start der neuen Saison auf einer Pressekonferenz in Sölden bekannt. Viele Kollegen konnten die Nachricht kaum glauben. Auch der ehemalige deutsche Skirennfahrer Felix Neureuther zeigte sich fassungslos und äußerte sich scherzhaft auf Instagram. Braathen hatte ein kurzes Video bei Instagram gepostet, woraufhin Neureuther schrieb: 'Wenn es wegen des Verbandes ist, dann heirate ich dich und du kannst für Deutschland starten. Für meine Frau ist das völlig okay.' Neureuther ist mit der ehemaligen Biathletin und Skilangläuferin Miriam Neureuther verheiratet, die selbst norwegische Wurzeln hat und drei weinende Smileys postete. Weiterlesen ⮕