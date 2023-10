SkyDrive plant die Produktion von 100 Exemplaren seines dreisitzigen E-Flugtaxi-Modells

Der japanische E-Flugtaxi-Entwickler SkyDrive will pro Jahr bis zu 100 Exemplare seines dreisitzigen Modells SD-05 fertigen. Die Produktion soll bereits im Frühjahr 2024 starten.eine Produktionsgesellschaft namens Sky Works mit Sitz in Iwata in der japanischen Präfektur Shizuoka gegründet. Zudem kooperiert das Unternehmen eng mit Suzuki, dem etwa die Fabrik zur Fertigung der eVTOLs gehört..

SkyDrive gibt zudem bekannt, einen Innovationszuschuss in Höhe von bis zu 12,4 Milliarden Yen (knapp 78 Millionen Euro) von der japanischen Regierung erhalten zu haben. Das Geld soll in Weiterentwicklung des E-Flugtaxis fließen, damit die Marktanforderungen mit den von den Betreibern geforderten Spezifikationen vollständig erfüllt und in Massenproduktion hergestellt werden können.

Das Unternehmen erhält den Zuschuss im Rahmen der dritten Förderrunde des japanischen „Small and Medium Enterprise Innovation Promotion Project“ – kurz SBIR. „Das SBIR-Förderprogramm ermöglicht es SkyDrive, seine Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen zu beschleunigen und sich auf die Verbesserung der Leistung, Sicherheit und Effizienz seiner eVTOL-Flugzeuge zu konzentrieren“, schreibt SkyDrive auf seiner Webseite. headtopics.com

