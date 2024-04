Sky veröffentlicht offiziellen Trailer der Serie 'The Tattooist of Auschwitz'

- In den Hauptrollen: Harvey Keitel, Melanie Lynskey, Jonah Hauer-King, Anna Próchniak und Jonas Nay- Ab 8. Mai bei Sky und dem Streaming-Service WOW- Download-Link für Fotos hier

Kurz nach seiner Ankunft wird er zu einem der Tätowierer ernannt, der die Aufgabe hat, den Mitgefangenen Identifikationsnummern auf den Arm zu stechen. Dabei lernt er eines Tages Gita kennen und es entsteht eine Liebe, die dem Schrecken um sie herum zu trotzen versucht. und so beginnt eine mutige und unvergessliche Geschichte. Unter ständiger Bewachung durch den unberechenbaren Nazi-SS-Offizier Stefan Baretzki sind Lali und Gita fest entschlossen, sich gegenseitig am Leben zu erhalten.

Regie bei"The Tattooist of Auschwitz" führt Tali Shalom-Ezer. Als Executive Producer fungiert Claire Mundell gemeinsam mit ihrer Firma Synchronicity Films sowie Sky Studios und All3Media International. Jacquelin Perske ist ebenfalls Executive Producer und Head-Autorin der Serie, als Episoden-Autoren fungieren Evan Placey und Gabbie Asher. Serena Thompson ist Executive Producer für Sky Studios.

Sky Serie Trailer The Tattooist Of Auschwitz Bestseller Heather Morris Lali Sokolov Gita Sokolov Zweiter Weltkrieg Konzentrationslager Auschwitz

