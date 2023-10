Skurrile Details zur Digitalisierung bei der Finanzverwaltung

Eine ganze Menge bei einer Gesamtzahl von 6,5 Millionen Steuerfällen. Die Horror-Zahl stammt aus der Antwort von Finanzminister Marcus Optendrenk (54, CDU) auf eine Große Anfrage der Landtags-FDP, die unter der Federführung von Ralf Witzel (51) entstanden ist. Die Antwort ist voller skurriler und zum Teil auch erschreckender Details zum Stand der Digitalisierung bei unserer Finanzverwaltung.Insgesamt haben immer noch acht Prozent der NRW-Steuerpflichtigen ihre Erklärung nicht abgegeben. Die geringste Quote gab es im Finanzamt Duisburg-Hamborn mit nur 88 Prozent, die höchste in Aachen-Stadt mit 94 Prozent. Die über eine halbe Million offenen Erklärungen zu Grundstücken werden jetzt von den Finanzämtern geschätzt – mit teilweise dramatischen Folgen. So berichtet Ralf Witzel von einer Jagdhütte aus dem Jahr 1947, die weder Strom noch Anschluss an ein Kanalnetz hat, die jetzt aber als Wohnhaus von 1990 geschätzt wurde. Da die Schätzung vom Amt die Pflicht zur Abgabe nicht ersetzt, könnten Verspätungszuschläge und Zwangsmaßnahmen verhängt werden. Laut Finanzminister wird davon „derzeit“ aber abgesehen, ob es später dazu kommt, werde noch „zu prüfen“ sein. Dahinter wittert Finanzexperte Ralf Witzel aber keine Mildtätigkeit der Behörden, sondern schlicht ein großes IT-Problem: Er wisse aus den Finanzämtern, dass es wegen einer fehlenden Programmierung gar nicht möglich sei, hunderttausende Einzelschreiben herauszugebe

Starke Schwankungen am Markt und positive Wirtschaftsdaten aus den USADie vergangene Woche am Markt war von starken Schwankungen geprägt, verursacht durch enttäuschende Unternehmensergebnisse, die mehrheitlich negativ sanktioniert wurden. Gleichzeitig prasselten positive Wirtschaftsdaten aus den USA auf die Investoren ein, welche so interpretiert wurden, als dass die Fed die Zinssätze erneut anheben wird. Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten sind durch die wirtschaftlichen Sorgen etwas in den Hintergrund gedrängt worden, weshalb die Ölpreise unter die Marke von 90,- USD fallen konnte. Die Erhöhung der wöchentlichen US-Lagerbestände drückte die Preise ebenfalls. Ein Highlight der Woche war die Prognose der Internationalen Energieagentur, die einen Höhepunkt der globalen Ölnachfrage bis 2030 vorhersagt. In London blieb Kupfer trotz der noch undurchsichtigen Wirtschaftslage sowohl in China als auch Europa und den USA stabil. Neueste chinesische Statistiken zeigen allerdings einen Nachfragerekord im September. Die Tonne Kupfer wird mit derzeit mit rund 7.950,- USD gehandelt. Gold notierte zum Wochenschluss sogar bei über 2.000,- USD je Feinunze und untermauert damit seinen Status als sicherer Hafen. Weiterlesen ⮕

Neue Details über die Täter im Mordfall Horn-Bad MeinbergNach dem entsetzlichen Verbrechen in Horn-Bad Meinberg werden nach und nach neue Details über die Täter bekannt. Ein Vater berichtet von unangenehmen Erfahrungen seiner Tochter mit einem der Jungen. Weiterlesen ⮕

Debatte über den Erhalt von Eichenbäumen in der RatspolitikDie Verwaltung möchte die Bäume eher erhalten, die CDU schlägt Ersatzpflanzungen vor. Weiterlesen ⮕

Berlin: Steuerschätzung zeigt keine finanziellen VeränderungenDie jüngste Steuerschätzung für Bund, Länder und Gemeinden bringt für Berlin praktisch keine finanziellen Veränderungen. Die Prognosen der Experten bewegten sich für das Land, teilte die Berliner Finanzverwaltung am Samstag mit. Demnach kann die Hauptstadt im laufenden Jahr mit Steuereinnahmen von 28,0 Milliarden Euro rechnen. Für 2024 sagen die Fachleute etwa 28,7 Milliarden Euro voraus. Weiterlesen ⮕

Unternehmen kritisieren mangelnde Digitalisierung in deutschen Ämtern und BehördenWeniger als jedes dritte Unternehmen in Deutschland kommuniziert überwiegend digital mit Ämtern und Behörden. Eine Umfrage des Digitalverbandes Bitkom zeigt, dass die Mehrheit der Unternehmen sowohl auf analoge als auch auf digitale Kommunikationswege angewiesen ist. Die fehlende Digitalisierung in der Verwaltung wird von der deutschen Wirtschaft als internationaler Standortnachteil betrachtet. Weiterlesen ⮕

Ukraine bereitet Friedensgipfel zur Beendigung des russischen Angriffskrieges vorBei einer Konferenz in Malta hat die Ukraine ihren geplanten Friedensgipfel zur Beendigung des russischen Angriffskrieges weiter vorbereitet. Der Leiter des ukrainischen Präsidentenamtes, Andrij Jermak, betonte die Bedeutung eines gerechten und dauerhaften Friedens für andere Konflikte weltweit. Konkrete Ergebnisse des Treffens wurden angekündigt, jedoch ohne Details zu nennen. Die Einheit der Welt sei entscheidend, um den Aggressor zu besiegen. Vertreter aus 66 Staaten unterstützen die von Selenskyj präsentierte Friedensformel, die unter anderem den Abzug russischer Truppen und die Freilassung von Kriegsgefangenen fordert. Weiterlesen ⮕