Skoda Auto Deutschland leads WRC 2 at ADAC Rallye Deutschland

Fabian Kreim/Tobias Braun from Skoda Auto Deutschland leads the WRC 2 at the ADAC Rallye Deutschland with a 16.9-second advantage over their teammates Marijan Griebel/Pirmin Winklhofer. The German duo performed exceptionally well on a challenging Saturday, setting four fastest times in their class, three of which were on the legendary Panzerplatte stage.

Kreim and Griebel are determined to maintain their lead on the final day of the rally.

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SpeedweekMag / 🏆 91. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Abschiedstour des Skoda Octavia WRC beginntWRC-Duell in den Lausitzer Bergen: Am kommenden Wochenende bestreiten Matthias Kahle und Christian Doerr die Rally Lužické Hory im Škoda Octavia WRC.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

65 Jahre Škoda Octavia und Felicia: zwei ikonische Modellbezeichnungen in der stolzen Historie von ŠkodaMladá Boleslav (ots) - › Erfolg auch auf der anderen Seite des Atlantiks: Škoda Felicia erwies sich auf der New York Auto Show im April 1959 als Publikumsmagnet› Bis heute fortdauerndes Erbe: Der heutige

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Neue Bestseller-Hoffnung: Skoda Superb ohne E-Auto-VersionDer Skoda Superb geht ohne E-Auto-Version an den Start und punktet mit klassischen Werten. Die Mittelklasse Limousine und Kombi wird mit Plug-in-Hybriden und Benzinern sowie Dieseln erhältlich sein.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Skoda zeigt VW, wie es richtig geht: Günstiges E-Auto gibt die Richtung vorGIGA-Experte für Smartphones, Mobilfunk, Smartwatches und die Gerüchteküche.

Herkunft: Follow_the_G - 🏆 24. / 68 Weiterlesen »

Deutschland: Angst vor Terroristen, Gewalttätern und Hooligans: Deutschland führt Grenzkontrollen zur Fußball-Wenn die Situation eskaliert und normale Polizeieinheiten an ihre Grenzen stoßen, kommen die Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei zum Einsatz. In allen Bundesländern und beim Bund stationiert, greifen diese hoch spezialisierten Kräfte in extremen Fällen wie Geiselnahmen, Terroranschlägen oder schweren Kriminalfällen ein.

Herkunft: innsalzach24 - 🏆 70. / 59 Weiterlesen »

Deutschland: Angst vor Terroristen, Gewalttätern und Hooligans: Deutschland führt Grenzkontrollen zur Fußball-Wenn die Situation eskaliert und normale Polizeieinheiten an ihre Grenzen stoßen, kommen die Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei zum Einsatz. In allen Bundesländern und beim Bund stationiert, greifen diese hoch spezialisierten Kräfte in extremen Fällen wie Geiselnahmen, Terroranschlägen oder schweren Kriminalfällen ein.

Herkunft: innsalzach24 - 🏆 70. / 59 Weiterlesen »