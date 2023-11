Skispringer starten in die neue Weltcup-Saison

Am kommenden Wochenende starten die Skispringer in die neue Weltcup-Saison. Ex-Bundestrainer Werner Schuster traut den DSV-Adlern im exklusiven Interview mit Eurosport.de einiges zu. Auch weil aus seiner Sicht, die 'Mischung in der Mannschaft' stimmt. Vor großen Prognosen hütet sich der 54-Jährige jedoch, schließlich stehe dem gesamten Skispringen eine 'Saison des Umbruchs' bevor. Karl Geiger (l.

) und Andreas Wellinger sind auch in diesem Winter aus deutscher Sicht die heißesten Anwärter auf Top-Platzierungen im WeltcupNach dem ungewohnten Auftakt auf Matten im vergangenen Jahr in Wisla startet die Skisprung-Saison 2023/2024 im verschneiten und kalten Ruka in Finnland (ab 24. November live und auf Abruf auf Im hohen Norden wollen die deutschen Adler diesmal einen deutlich besseren Saisonstart hinlegen, denn in Wisla hatte es im November 2022 kein Deutscher in die Top Ten geschafft.stehen die Chancen gut: 'Das ist nicht vergleichbar. Die deutsche Mannschaft hat aus der vergangenen Saison die Lehren gezoge





Eurosport_DE » / 🏆 89. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ski-Weltcup: Auftakt in Sölden nicht besonders attraktiv für den DSVTraditionell beginnt die alpine Saison mit dem Riesenslalom in Sölden. Allerdings hält sich die Vorfreude auf die Auftaktveranstaltung beim DSV in Grenzen.

Herkunft: sportschau - 🏆 4. / 86 Weiterlesen »

DSV mit Mini-Aufgebot zum Weltcup-AuftaktAm Wochenende beginnt die alpine Weltcup-Saison. Bei den zwei Riesenslaloms in Sölden wird aus Deutschland nur ein Mini-Team antreten.

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

Weltcup Matterhorn: Thomas Dreßen greift die Weltspitze an - Tochter für DSV-Ass neue MotivationAm Wochenende startet Thomas Dreßen in die neuen Saison - vor spektakulärer Kulisse: am Matterhorn. Für den besten deutschen Abfahrer ist es ein Neubeginn.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »

Weltcup-Wochenende im Ski-alpin-Weltcup: Reaktion des Skiweltverbands sorgt für AufsehenDas erste Weltcup-Wochenende im Ski-alpin-Weltcup war geprägt von kontroversen Diskussionen und ungewöhnlichen Entscheidungen des Skiweltverbands FIS. Die Reaktion des Verbandspräsidenten auf die Vorfälle sorgt für Aufsehen.

Herkunft: BR24 - 🏆 5. / 84 Weiterlesen »

Sölden: Weltcup-Start mit DiskussionenSkifahren im Oktober: Muss das sein? Die Diskussionen um den Start-Zeitpunkt der Weltcup-Saison lassen aktuell den sportlichen Wettkampf in Sölden in den Hintergrund rücken.

Herkunft: ZDFheute - 🏆 9. / 74 Weiterlesen »

Kritik am frühen Start der Ski-Weltcup-SaisonIn Sölden stürzten sich die Technikspezialistinnen den Rettenbachferner Gletscher hinunter und eröffneten damit offiziell die Weltcup-Saison. Die Männer konnten einen Tag später ihren Riesenslalom nicht zu Ende fahren. Ein passendes Bild, denn dem Internationalen Skiverband FIS, dem Skigebiet Sölden und auch den Nationalen Verbänden weht derzeit mächtig Gegenwind ins Gesicht. Bauarbeiten am verbleibenden Gletscher in Sölden hatten im Vorfeld des Weltcup-Auftakts zu heftiger Kritik geführt. Ähnliche Reaktionen gab es bei den Baggerarbeiten beim Gletscher in Zermatt. Doch nicht nur Umweltorganisationen war der frühe Start des Ski-Weltcups ein Dorn im Auge.

Herkunft: BR24 - 🏆 5. / 84 Weiterlesen »