Skisaison in Bayern geht in die Endrunde

Mit teils frischem Neuschnee starten die letzten Skigebiete in Bayern in die saisonale Endrunde. An der Zugspitze bei Garmisch-Partenkirchen und am Nebenhorn bei Oberstdorf sollen die Bergbahnen bis zum 1. Mai fahren. Während niedriger gelegene Skigebiete wegen der oft ungewöhnlich warmen Temperaturen teils früher schließen mussten als erhofft, berichten die Liftbetreiber im Zugspitz-Gebiet, im Gebiet Nebelhorn-Kleinwalsertal und auch im Bayerischen Wald am Großen Arber von einer guten Saison.

Am Ostermontag endete der Skibetrieb im Gebiet Garmisch-Classic, das bis auf 2000 Meter hinaufreicht. An der 2962 Meter hohen Zugspitze gab es hingegen noch einmal an die 20 Zentimeter Neuschnee."Die Schneelage ist wirklich gut", sagte die Sprecherin der Bayerischen Zugspitzbahn, Verena Tanzer, am Dienstag."Gerade auf der Zugspitze merken wir im Frühjahr, wenn andere Skigebiete schließen, dass wir Zulauf habe

