Ski-Superstars Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde verlobt

Die Ski -Superstars Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde haben sich verlobt. Die US-amerikanische Ausnahmeathletin veröffentlichte mehrere Bilder von sich und ihrem norwegischen Freund im österreichischen Innsbruck und hielt stolz einen funkelnden Ring in die Kamera.

Shiffrins Sprecherin Megan Harrod bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Freitag die Verlobung. Die 29-Jährige und der Speed-Spezialist, 31, strahlten auf den Fotos, der gesamte Ski-Zirkus reagierte begeistert.

