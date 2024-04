Die Ski-Stars Resi Stiegler und David Ketterer sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Auf Instagram zeigt das Traumpaar erste Bilder von Tochter Romi. München – Erblickt hier eine neue Skirennfahrerin das Licht der Welt? Die Gene dafür hat die frisch geborene Tochter der ehemaligen Ski-Stars Resi Stiegler und David Ketterer sicher in die Wiege gelegt bekommen.

In den sozialen Medien verkündete das Ski-Traumpaar die freudige Nachricht von der Geburt ihrer zweiten Tochter Romi – und postete gleich einige süße Schnappschüsse.„Unsere kleine Romi ist am 22. März zur Welt gekommen. Wir sind alle ganz verliebt“, schrieben Stiegler und Ketterer bei Instagram zu einigen Bildern, die die glückliche Familie mit dem neusten Zuwachs zeigen. Derzeit werde viel in der Hütte gekuschelt, heißt es in dem Post weiter. Im Auch das ältere Töchterchen Rosi freut sich offenbar über ihre Schweste

