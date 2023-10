Ski-Legende Raich kritisiert „Letzte Generation“ - da dreht ORF ihn ab

Ist der Start in die Wintersport-Saison Ende Oktober in Zeiten von Klimawandel und schmelzenden Gletschern noch zeitgemäß? Schon im Vorfeld des Weltcup-Auftakts in Sölden wurde diese Frage hitzig diskutiert.

Vor dem Riesenslalom der Männer am Sonntag (29. Oktober 2023) kam es dann zu einer Protestaktion der „Letzten Generation“. Klimaaktivisten und -aktivistinnen blockierten die Hochgebirgsstraße hinauf zum Rettenbachferner. Der Protest richtete sich aber nicht gegen den Weltcup, sondern gegen die Klima-Politik der österreichischen Regierung, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen war.

Der zweimalige Olympiasieger zeigte nur bedingt Verständnis für einen Teil der Kritik am alpinen Rennsport. „Es wäre zu schön, wenn der Skisport am Klimawandel schuld wäre. Ich glaube aber, dass es genau umgekehrt ist. Wir sind eher die Leidtragenden. Wir müssen uns natürlich auch auf die Hinterbeine stellen und unseren Teil beitragen“, so Raich.Mit dem Protest der „Letzten Generation“ in Sölden konnte er offenbar nichts anfangen. headtopics.com

Die Gletscher gingen überall zurück, betonte Raich. „Wenn man dann diese Bilder sieht ... “ Doch weiter kam der ehemalige Ski-Star nicht. Raich brach mitten im Satz ab, guckte irritiert. „Stopp, hat es geheißen. Ich soll nichts mehr sagen.“ Er vermutete technische Probleme. „Ist da etwas ausgefallen?“Der Sender schaltete zunächst ins Starthaus, kehrte wenig später zu Raich und ORF-Moderator Rainer Pariasek (59) zurück.

In den sozialen Medien hagelte es Kritik, manche Zuschauerinnen und Zuschauer sprachen von „Zensur“ und einem „Maulkorb“. Diesen Vorwürfen widersprach der ORF am Montag (30. Oktober) in einer Mitteilung. headtopics.com

