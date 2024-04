Skarner steigt mit Patch 14.7 in die Top 10 der meist gespielten Champions auf

Skarner war bisher einer der unbeliebtesten im Spiel, aber mit Patch 14.7 hat sich das schlagartig geändert und ihn in die Top 10 gebracht. Es handelt sich hierbei um Skarner , der in letzter Zeit statistisch gesehen die niedrigste Pickrate unter den Spielern hatte.

Das hat sich jedoch heute geändert, denn mit dem neuen Patch 14.7 hat es der Champion sogar auf Platz 7 der meist gespielten Champions geschafft.

Skarner Patch 14.7 Top 10 Meist Gespielte Champions

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



MeinMMO / 🏆 1. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Destiny 2: Server Down für Patch 7.3.5.3 – Alle Patch Notes und InfosBungie fährt seine Server von Destiny 2 für eine Wartung herunter. Wir zeigen euch alles zu den Ausfallzeiten.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Destiny 2: Server Down für Patch 7.3.5.2 – Alle Patch Notes und InfosBungie fährt seine Server von Destiny 2 für eine Wartung herunter. Wir zeigen euch alles zu den Ausfallzeiten.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Destiny 2: Server Down für Patch 7.3.5.1 – Alle Patch Notes und InfosBungie fährt seine Server von Destiny 2 für eine Wartung herunter. Wir zeigen euch alles zu den Ausfallzeiten.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

League of Legends Skarner-Rework - Das sind Skarners neue FähigkeitenMelanie ist meist online am PC zu finden. Neben Multiplayern und Meer mag sie Alliterationen und dumme Wortspiele. Gelegentliches Lego-Bauen hilft ihr beim Abschalten.

Herkunft: eurogamer_de - 🏆 73. / 59 Weiterlesen »

LoL: der unbeliebteste Champion rutscht von Platz 167 in die Top-10 – aber nicht alle sind zufriedenDer Champion Skarner in League of Legends war bisher einer der unbeliebtesten im Spiel, aber mit Patch 14.7 hat sich das geändert.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Die Show der Champions': Elton, Knossi und Tim Mälzer messen sich mit ChampionsFernsehprominenz trifft auf echte Champions: Tim Mälzer, Knossi und Elton geben sich in der neuen RTL-Show 'Drei gegen Einen' die Ehre.

Herkunft: brigitteonline - 🏆 23. / 68 Weiterlesen »