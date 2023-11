Skandal um frauenfeindliches Verhalten bei FDIC schlägt hohe Wellen

Beim US-Einlagensicherungsfonds FDIC schlägt ein Skandal um mutmaßliches frauenfeindliches Verhalten von Mitarbeitern hohe Wellen. Ein 'toxisches Arbeitsumfeld' führe seit Jahren dazu, dass Mitarbeiterinnen einen der führenden Bankenregulatoren der Vereinigten Staaten verließen, berichtet das 'Wall Street Journal'.

Die Behörde habe Fehlverhalten männlicher Kollegen nicht bestraft oder sogar ermöglicht, schreibt das US-Medium unter Berufung auf Gespräche mit Betroffenen, interne und rechtliche Dokumente sowie Beschwerden bei Gewerkschaften und der US-Antidiskriminierungskommission EEOC. Die Liste der Vorwürfe ist lang. Beispielsweise soll eine Führungskraft im Büro der Behörde in San Francisco Mitarbeiter in einen Stripclub eingeladen haben. Ein Manager des FDIC-Ablegers in Denver habe Sex mit einer Angestellten gehabt und im Kollegenkreis davon erzählt sowie die Frau dazu angehalten, während der Arbeitszeit Whiskey zu konsumieren

