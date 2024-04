Skandal in den eigenen Reihen: Tory-Abgeordneter erpresst mit Sexting-Bildern

Für Rishi Sunak muss es sich ein wenig anfühlen wie im berühmten Film «Und täglich grüßt das Murmeltier». Immer wenn der britische Premierminister eine positive Botschaft unters Volk streuen will, stiehlt ihm ein Skandal in den eigenen Reihen die Show. So auch jetzt: Der konservative Regierungschef wollte sich dafür feiern lassen, dass er den Beitragssatz zur Sozialversicherung um zwei Punkte gesenkt hat. Doch die Schlagzeilen bestimmte stattdessen sein Parteifreund William Wragg .

Der Vorfall Der 36-Jährige hatte einem Kontakt, den er über eine Dating-App für schwule Männer kennengelernt hatte, intime Fotos von sich geschickt. Der prominente Vizevorsitzende eines wichtigen Fraktionskomitees räumte nun ein, dass er mit diesen Sexting-Bildern erpresst wurde: Aus Angst, dass das Material öffentlich würde, gab Wragg private Telefonnummern von anderen Tory-Abgeordneten weiter. Er wurde bisher nicht suspendiert. Britische Medien fragen bereits, wie groß der Fall noch wir

Skandal Tory Abgeordneter Sexting Erpressung Rishi Sunak William Wragg

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



nwnews / 🏆 22. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Sexting-Erpressung: Tory-Abgeordneter gibt Nummern weiterLondon - William Wragg wurde mit intimen Bildern erpresst. Die Polizei ermittelt, denn Wragg hat persönliche Telefonnummern von Kollegen weitergeleitet.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

Sexting-Erpressung: Tory-Abgeordneter gibt Nummern weiterWilliam Wragg lebt offen homosexuell.

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »

Neuer Skandal für Sunak: Abgeordneter mit Sexting erpresstEin Abgeordneter hat Nummern von Kollegen weitergegeben, weil er mit intimen Fotos erpresst wurde. Für die Konservativen von Premier Sunak ist es nicht der erste Skandal, bei dem es um Sex geht.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Neuer Skandal für Sunak: Abgeordneter mit Sexting erpresstGroßbritanniens Premierminister Rishi Sunak sieht sich mit einem Skandal um William Wragg konfrontiert.

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »

Eine der besten Sci-Fi-Reihen kehrt zurück: Der Alien: Romulus-Trailer verspricht absoluten Weltraum-HorrorDieses Jahr kehrt die Alien-Reihe endlich auf die große Leinwand zurück. Mit Alien: Romulus erwartet uns ein ganz besonderer Film der Sci-Fi-Saga. Wir haben den Teaser-Trailer für euch.

Herkunft: moviepilot - 🏆 99. / 51 Weiterlesen »

FC Bundestag will keine AfD-Mitglieder mehr in seinen ReihenDie Abgeordnetenkicker des FC Bundestag verstehen sich als parteiübergreifender Zusammenschluss in der Freizeit. Einige sind auf dem Platz nicht mehr erwü...

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »