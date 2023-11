Skandal im deutschen Amateurfußball: Ehemann von Ex-Bundestrainerin in Betrugsskandal verwickelt

Es ist ein Sumpf, der sich den Ermittlern da aufgetan hat. Im deutschen Amateurfußball wird offenbar hemmungslos betrogen. Im Mittelpunkt der mutmaßlichen Machenschaften: Der Ehemann von Ex-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Inzwischen hat die Affäre eine weitere ehemalige Nationalspielerin erwischt.Nach nur einem Jahr tritt die Schweizer Nationaltrainerin Inka Grings im Einvernehmen mit dem Sportverband ab.

Dabei spielte offenbar eine Niederlagenserie in der NationsLeague mit der Schweizer Frauen-Nati sowie die Untreue-Affäre um ihren früheren Arbeitgeber Hermann Tecklenburg (Details siehe Text unten) eine Rolle. „Um aufgrund der aktuellen Ereignisse Druck von Mannschaft und Verband zu nehmen, habe ich mich schweren Herzens für diesen Schritt entschieden. Es war für mich eine spannende Zeit mit vielen tollen Erlebnissen als Nationaltrainerin. Ich habe das Projekt unheimlich gerne begleitet und viel Potenzial im Team gesehen. Es war mir eine Ehre die Schweiz international vertreten zu dürfen

:

GALA: Heidi Klum teilt Fotos vom 'Bergretter'-SetHeidi Klum ist in einer Gastrolle in der ZDF-Serie 'Die Bergretter' zu sehen und teilt Fotos von den Dreharbeiten. Inka Bause spricht über einen möglichen Abschied von der Sendung 'Bauer sucht Frau'. Gwyneth Paltrow findet Ähnlichkeiten zwischen ihrem Ehemann Brad und ihrem Vater.

Herkunft: gala | Weiterlesen »

GALA: Jenny Elvers: Rückfall in Alkoholsucht aufgrund von DepressionenDie Schauspielerin Jenny Elvers hatte ihre Alkoholsucht seit vielen Jahren unter Kontrolle, wurde jedoch vor Kurzem rückfällig. Sie legte offen, dass anhaltende Depressionen hinter ihrem Rückfall stecken. Laut Dr. Reingard Herbst, Chefärztin der Nescure Privatklinik am See, gehören psychische Erkrankungen zu den häufigsten Ursachen für Rückfälle bei Alkoholerkrankten. Im Interview erklärt die Medizinerin, wie das Suchtgedächtnis funktioniert und wie das Risiko eines Rückfalls gemindert werden kann.

Herkunft: gala | Weiterlesen »

SZAKTUELL: SHG-Klinikum Merzig: Emotionale Reaktionen auf 'historische Entscheidung'Bei der Kreistags-Sitzung am Dienstagabend, bei der es um den nächsten Schritt zum Erhalt des defizitären SHG-Klinikums in Merzig ging, waren einige Besucher anwesend. Die SZ hat mit ihnen gesprochen. Für viele sind noch etliche Fragen offen – und einige sind am Boden zerstört.

Herkunft: szaktuell | Weiterlesen »

RPONLİNE: Milliardenloch in der Finanzplanung der Ampel-KoalitionNach dem historischen Verfassungsurteil zum Klimafonds fehlen in der Finanzplanung der Ampel-Koalition 60 Milliarden Euro für viele wichtige Projekte, etwa die klimaneutrale Transformation der Wirtschaft. Wie sie das Loch schließen will, bleibt auch einen Tag später völlig offen. Die Opposition nutzt das für massive Attacken.

Herkunft: rponline | Weiterlesen »

DEUTSCHEWELLE: Gewalt gegen Palästinenser im Westjordanland nimmt zuSeit dem Beginn des Kriegs zwischen Israel und der Hamas hat die Gewalt gegen Palästinenser im Westjordanland laut Menschenrechtsgruppen zugenommen. DW-Nahost-Korrespondentin Tania Krämer sprach mit den Menschen in den israelisch besetzten Gebieten:

Herkunft: DeutscheWelle | Weiterlesen »