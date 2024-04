Sirplus steht vor dem finanziellen Ruin

Nach der Schließung seiner Rettermärkte steht Sirplus vor dem finanziellen Ruin. Die Zukunft des Unternehmens ist ungewiss. Am 3. April wurde Dr. Florian Linkert offiziell zum Insolvenzverwalter ernannt. Bis Ende Mai ist ein Sanierungsplan in Arbeit, der das Unternehmen möglicherweise noch retten könnte. Schon Ende 2023 hatte Sirplus seine Belegschaft von 90 auf 30 Mitarbeiter reduziert.

Raphael Fellmer, Mitbegründer des Unternehmens, erklärte damals, dass das Unternehmen Schwierigkeiten hatte, sich schnell genug an die veränderte Marktsituation anzupassen und neue Investoren zu gewinnen. 'Gerade für unsere vielen Kleinst-Investoren tut es mir leid, dass wir das Ruder nicht herumreißen konnten. Die verpasste Professionalisierung in den vergangenen Jahren hat sich nun schmerzhaft gerächt

