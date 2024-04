Sinkende Neuzulassungen von E-Autos im März 2024

Die Zahl der Neuzulassungen von E-Autos sinkt weiter. Auch im März 2024 bleiben die Stromer das Sorgenkind. Verbrenner weiterhin an der Spitze.-Absatz schwächelt auch weiterhin. Mit dem Aus der Förderung durch den Umweltbonus im Dezember 2023 begann die Talfahrt der E-Mobilität. Die sinkenden Zahlen der Neuzulassungen sorgten bereits für. Nun scheint sich der Trend fortzusetzen.

Zumindest ist auch im März ein deutliches Minus in den Absatzzahlen zu verzeichnen, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) bekannt gab.Rund 31.400 Elektroautos wurden im März 2024 neu zugelassen, gab das KBA bekannt. Das sind rund 29 Prozent weniger als im März des Vorjahres. Der Anteil der E-Autos an sämtlichen Neuzulassungen lag bei knapp 12 Prozent. Auch das ist ein Minus gegenüber dem Vorjahresmonat. Damals machten die Stromer noch fast 16 Prozent aller Neuzulassungen aus. Die Zahl der Neuzulassungen von E-Autos sank im Vergleich zum Vorjahresmonat deutlic

E-Autos Neuzulassungen März 2024 Stromer Verbrenner Absatzzahlen

