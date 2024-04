Sind Flixbusse gefährlich?

Nach dem verheerenden Flixbus - Unfall auf der A9 bei Leipzig kocht Unmut hoch: Sind Reisebus se gefährlich ? Unfall statistiken geben Aufschluss.Dennoch tun sich bereits wütende Stimmen auf: Immer wieder seien es Flixbus se, die in Unfälle verwickelt sind. Ein unheimlicher Zufall dürfte dieses Gefühl verstärken: Nur 14 Kilometer vom aktuellen Unfall ort entfernt.

„Kann es sein, dass gerade Flixbusse besonders oft in Unfälle verwickelt sind? Auf der Autobahn gehe ich jedenfalls schon in Deckung, wenn ich diese notorisch rasenden Busse auf der linken Spur sehe. Vielleicht sollte man mal überlegen, woran das liegt und was man tun kann?“, fragt einer. Ein anderer formuliert es deutlich spitzer und schreibt: „Wissen Sie, warum die rasen wie Geisteskranke?“ Ganz wohl fühlt sich auch ein weiterer im Flixbus offenbar nicht. Er meint: „Die rasen oft, was das Ding hergibt.“ Eine mögliche Ursache für diesen Eindruck: Busse dürfen in Deutschland eigentlich maximal 80 km/h fahre

Flixbus Unfall Reisebus Gefährlich

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



merkur_de / 🏆 32. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Nach Flixbus-Unglück auf A9 bei Leipzig: Wie sicher sind Reisebusse?Wie sicher ist es, Bus zu fahren? Und auf welchem Platz im Bus ist es eigentlich am sichersten? RTL-Experte klärt auf!

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Flixbus verunglückt auf der A9: Sie sind die Opfer des Busunfalls von LeipzigNach dem schweren Unfall kann die Polizei nun mehr über die Opfer sagen. Alle sind Frauen. Sechs Menschen sind weiter im Krankenhaus.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Schwerer Flixbus-Unfall: Wie sicher sind Reisebusse wirklich?Schweres Busunglück auf der A9 bei Leipzig. Die Polizei spricht von mindestens fünf Toten und vielen Verletzten

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »

Flixbus-Unglück auf A9: Was passiert ist und wie gefährlich Reisebusse sindAuf der A9 bei Leipzig ist ein Flixbus von der Fahrbahn abgekommen und auf die Seite gekippt. Dabei starben fünf Menschen.

Herkunft: watson_de - 🏆 105. / 51 Weiterlesen »

Nach Unfall auf A9: Verwirrung um vermisste Flixbus-Insassen – „drei Passagiere nicht zu finden“Auf der A9 ist es zu einem tödlichen Unfall mit einem Flixbus gekommen. Dabei wurden mehrere Menschen getötet. Weitere erlitten Verletzungen.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Nach Unfall auf A9: Verwirrung um vermisste Flixbus-Insassen – „drei Passagiere nicht zu finden“Auf der A9 ist es zu einem tödlichen Unfall mit einem Flixbus gekommen. Dabei wurden mehrere Menschen getötet. Weitere erlitten Verletzungen.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »