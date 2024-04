Simones seltsames Verhalten bei AWZ

Simone s seltsames Verhalten spielt Kilian weiterhin in die Karten. Er führt sein perfides Spiel beherzt fort und das offenbar immer noch mit Erfolg – Simone trifft die nächste schockierende Entscheidung . Achtung, es folgen Spoiler! Die Sorge um Simone (Tatjana Clasing) bei AWZ steigt weiter an und noch immer ist unklar, was der Grund für ihr befremdliches Verhalten ist. Dieses legt die Geschäftsfrau spätestens seit Leylas (Suri Abbassi) Rückschlag bei der Eiskunstlauf-WM an den Tag.

Nicht nur hat sie ihre Läuferin völlig überraschend aus dem Kader entlassen, zudem hegt sie immer größeres Misstrauen gegenüber ihrer Tochter Jenny (Kaja Schmidt-Tychsen) und dem Rest ihrer Familie. Doch noch schlimmer ist, dass sie sich ausgerechnet mit dem Erzfeind ihrer Familie, Kilian Reichenbach (Marc Dumitru), verbündet hat. Nicht ahnend, dass der ihre plötzliche Wesensänderung für seinen perfiden Racheplan ausnutzt

Simone Kilian Verhalten Spiel Entscheidung

