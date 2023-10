Simon Rennie: Daniel Ricciardo als Tanzlehrer

Simon Rennie ist zwar erst 34 Jahre alt, hat aber bereits eine reiche Karriere als Renningenieur hinter sich: So arbeitete der in Coventry geborene Engländer an der Seite von Fernando Alonso (bei Renault), von Robert Kubica (immer noch bei Renault), von Nick Heidfeld und Kimi Räikkönen bei Lotus (ja, eigentlich immer noch das gleiche Renault). Rennie war jener Mann, dem Kimi in Abu Dhabi in den Funk schnarrte: «Lass mich in Ruhe, ich weiss schon, was ich tue.

Auf YouTube gibt es ein Video, wo er dich mit einigen Tanzschritten zum Lachen bringen will. Was nicht funktioniert. Nimmst du jetzt Tanzstunden? Ähm, eher nein. Ich werde im Dezember heiraten und muss mir da schon etwas Tanzkünste zulegen, aber ich bin jetzt nicht sicher, ob er der richtige Lehrmeister wäre.Lange Stunden, intensivste Arbeit, das ständige Reisen, das klingt alles ziemlich aufreibend – aber das Seltsame ist, dass es mir nie wie Arbeit vorkommt. Ich liebe die Arbeit mit Rennwagen. Ich könnte mir keinen besseren Job vorstellen.

