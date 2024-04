Sila Sahin und Samuel Radlinger haben ein gemeinsames Tattoo

Seit 2015 sind Sila Sahin (38) und Samuel Radlinger (31) miteinander verheiratet. Die Alles was zählt-Bekanntheit und der Fußballer haben zwei Söhne. Doch nicht nur die Kinder vereinen das Paar. Sila und Samuel haben ein gemeinsames Tattoo. Im Rahmen ihrer eigenen Schuhkollektion mit Palado erzählt sie: 'Mein Mann Samuel und ich haben es uns vor einigen Jahren gemeinsam stechen lassen. An meinem 31.

Geburtstag während meiner Rock'n'Roll-Party hat Sammys Bruder Dominik, der Tätowierer ist, den Spruch für uns tätowiert.' Der Sportler trägt den Spruch 'You and me against the world' am linken Handgelenk. Da Sila Schauspielerin ist, habe sie eine unauffälligere Stelle am rechten Fuß gewählt. Das Liebestattoo hat für die 38-Jährige eine tiefe Bedeutung: 'Der Spruch 'Ich und Du gegen den Rest der Welt' ist für mich eine dramatische und romantische Liebeserklärun

