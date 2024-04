SIKA ÜBERNIMMT UNTERNEHMEN FÜR INFRASTRUKTURSANIERUNG IN DEN USA

Sika übernimmt Kwik Bond Polymers, LLC (KBP), einen Hersteller von Polymersystemen für die Sanierung von Betoninfrastrukturen. Seit über 30 Jahren spezialisiert sich KBP auf die Sanierung von Brückenfahrbahnen und weist eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei Vorzeigeprojekten in den USA auf. Das Unternehmen ergänzt ideal die qualitativ hochwertigen Systeme von Sika für die Sanierung von Betonstrukturen.

KBP verfügt über ein bewährtes Produktangebot, das Polymertechnologien für einen dauerhaften Schutz von Brückenfahrbahnen und anderen Betoninfrastrukturen umfasst. Durch die Steigerung der Lebensdauer von Bauprojekten tragen die Lösungen von KBP wesentlich zur Reduzierung der CO2-Emissionen in der Bauindustrie bei

