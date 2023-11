Signal veröffentlicht erstmals Zahlen zu den Betriebskosten

Der nicht-kommerzielle Messenger Signal veröffentlicht erstmals Zahlen darüber, wie viel der jährliche Betrieb seines Dienstes kostet. Signal hat sich in den vergangenen zehn Jahren vom nerdigen Werkzeug zum Mainstream-Messenger entwickelt. Die Nutzungszahlen werden weltweit auf einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag geschätzt.

In Deutschland, wo der Datenschutz gesellschaftlich eine vergleichsweise große Rolle spielt, soll der Betrieb des Messengers im Jahr 2025 schätzungsweise etwa 50 Millionen US-Dollar kosten. Schon in diesem Jahr kostet allein die technische Infrastruktur rund 14 Millionen US-Dollar. Sie verteilen sich auf:Den größten Posten bei der technischen Infrastruktur machen die Bestätigung-SMS aus, die neu registrierte Nutzer:innen bekommen. Signal begründet die Abfrage von Telefonnummern bei der Registrierung damit, dass der Dienst so Spam-Accounts abwehre. Diese Kosten werden laut Signal in Zukunft voraussichtlich noch steigen, da die Telefonanbieter den Tod des veralteten SMS-Dienstes mit höheren Kosten kompensieren würde





Signal veröffentlicht erstmals vollständige BetriebskostenDie Signal Foundation hat erstmals eine vollständige Aufschlüsselung der Betriebskosten von Signal veröffentlicht. Die Kosten belaufen sich in diesem Jahr auf 40 Millionen US-Dollar und sollen bis 2025 auf 50 Millionen US-Dollar steigen. Die Offenlegung der Kosten dient dazu, die Aufmerksamkeit auf die Finanzierung von Konkurrenten wie WhatsApp, Facebook Messenger, Gmail oder iMessage zu lenken.

Wenn Blockieren nicht reicht: Messenger-App Signal: Kontakte kann man jetzt auch löschenKontakte blockieren kann man in den meisten Messengern. Danach erhält man von diesen Menschen keine Nachrichten mehr. Signal geht nun aber noch einen Schritt weiter.

Messenger: Signal testet Version mit Nutzernamen statt TelefonnummernSignal testet die lang erwartete Funktion, Kontaktpersonen die eigene Telefonnummer nicht mehr anzuzeigen. Nach einem erweiterten Test soll das Feature im Jahr 2024 endlich kommen. Allerdings muss man sich auch dann weiter mit der Telefonnummer registrieren.

