Signal veröffentlicht erstmals vollständige Betriebskosten

Die Signal Foundation, die den Signal-Messenger betreibt, hat zum ersten Mal hat eine vollständige Aufschlüsselung der Betriebskosten von Signal veröffentlicht. Die belaufen sich in diesem Jahr auf rund 40 Millionen US-Dollar; bis 2025 sollen sie auf 50 Millionen US-Dollar steigen.

zu veröffentlichen – und damit weit über die für gemeinnützige Organisationen gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungspflichten hinauszugehen – sei mehr als nur ein offener Appell für Spenden zum Jahresende, erklärte Meredith Whittaker, die Präsidentin von Signal,. Indem sie die Kosten für den Betrieb eines modernen Kommunikationsdienstes offenlegt, möchte sie die Aufmerksamkeit darauf lenken, wie die Wettbewerber diese Kosten bezahlen: entweder indem sie direkt von der Monetarisierung der Nutzerdaten profitieren oder, so argumentiert Whittaker, indem sie die Nutzerinnen und Nutzer an Netzwerke binden, die sehr oft mit dem gleichen Geschäftsmodell gewinnorientierter Überwachung arbeiten., WhatsApp, Facebook Messenger, Gmail oder iMessag

:

NTVDE: Erst die Dürre, dann die Flut: Somalia bekommt Klimakrise tödlich zu spürenNach der extremen Dürre folgen nun in Somalia die Überschwemmungen. Die Vereinten Nationen warnen vor einer Jahrhundert-Flut, die in dem vom Bürgerkrieg geplagten Land mehr als 1,6 Millionen Menschen gefährden könnte.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen »

BERLİNERZEİTUNG: Krieg gegen die Ukraine: So ist die LageRussland muss wegen seines Krieges gegen die Ukraine mit weiteren Strafmaßnahmen der EU rechnen. Zudem hat es in Russland erneut mehrere Brandanschläge auf örtliche Musterungsämter gegeben. So ist die aktuelle Lage im UkraineKrieg.

Herkunft: berlinerzeitung | Weiterlesen »

NDR: Theaterneubau: Mehrheit der Bürgerschaft stimmt für Kosten von 208 Millionen EuroEine Mehrheit der Bürgerschaft hat einem Grundsatzbeschluss zur Realisierung des Theaterneubaus zugestimmt. Der Neubau darf mindestens 208 Millionen Euro kosten und beinhaltet auch weitere Millionen für die technische Ausstattung und Betriebskosten . Die finale Investitionsentscheidung ist gefallen.

Herkunft: ndr | Weiterlesen »

FOCUSONLİNE: Kosten für Bürgergeld in Deutschland steigen um MilliardenDie Ausgaben für das Bürgergeld in Deutschland werden in diesem Jahr voraussichtlich 25,9 Milliarden Euro betragen, statt den geschätzten 23,8 Milliarden Euro. Politiker Hubertus Heil führt die gestiegenen Kosten auf die hohe Inflation, die mauen Wirtschaftslage und die Anzahl ukrainischer Geflüchteter zurück.

Herkunft: focusonline | Weiterlesen »

AİRLİNERS_DE: Niederländische Regierung gibt Pläne zur Begrenzung der Flüge auf Schiphol aufUnter dem Druck der US-Regierung und der Europäischen Union hat die niederländische Regierung ihre Pläne aufgegeben, die Zahl der Flüge auf dem Amsterdamer Flughafen Schiphol im nächsten Sommer zu begrenzen. Die Entscheidung ist ein Sieg für die Luftfahrtbranche, einschließlich Air France-KLM und für US-Fluggesellschaften wie Delta und Jetblue, die sich gegen die Begrenzung ausgesprochen hatten. Gleichzeitig bedeutet sie eine Niederlage für Umweltschützer und Anwohnergruppen, welche die Begrenzung unterstützt hatten.

Herkunft: airliners_de | Weiterlesen »

VOGUE_GERMANY: Neumond am 13. November 2023Manches lässt sich jetzt nicht mehr länger aufschieben. 'Dieser Neumond im Skorpion am 13. November 2023 um 10.27 Uhr ist der erste Neumond nach dem Finsternis-Portal im Oktober. Die Energie ist immer noch intensiv, die Finsternis-Energien hallen noch nach', erklärt Jetteke van Lexmond von den 'Moonsisters' gleich zu Beginn und baut damit gleich einen perfekten Spannungsbogen für die vor uns liegende Zeit auf. Die Expertin, die sich mit dem Mondkalender ihrer Brand einen Namen gemacht hat, verrät VOGUE weiter, dass auch die Sonne in den vergangenen Wochen sehr aktiv gewesen sei: 'Es gab Sonneneruptionen, Sonnenwinde und geomagnetische Stürme, die alles durcheinandergebracht haben. Es wurden Sonnenwindgeschwindigkeiten von 750 Kilometern pro Sekunde gemessen, wobei die Durchschnittsgeschwindigkeit bei 300 Kilometern pro Sekunde liegt. Lichtteilchen werden auf uns abgefeuert und rauschen durch unsere Systeme, was manche Menschen stärker spüren als andere

Herkunft: VOGUE_Germany | Weiterlesen »