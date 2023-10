Sieg in Braunschweig: Düsseldorf springt auf Platz eins

Auch mit neuem Trainer war Eintracht Braunschweig gegen Fortuna Düsseldorf chancenlos. Die 2. Liga hat deshalb mindestens für eine Nacht einen neuen Spitzenreiter.und verdarb damit auch den Einstand des neuen Braunschweiger Trainers Marc Pfitzner. Der 39-Jährige hatte beim nun achtmal in Serie sieglosen Tabellenletzten am vergangenen Montag erst einmal interimsmäßig die Nachfolge des freigestellten Jens Härtel angetreten.

Der große Jubel im Stadion für die langjährige Braunschweiger Spieler-Legende Pfitzner verstummte schnell. Denn durch Tore von Christos Tzolis (12. Minute) und Vincent Vermeij (14.) führte die Fortuna schon nach einer Viertelstunde mit 2:0. Florian Krüger brachte die Eintracht in der 59. Minute noch einmal heran. Nur fünf Minuten später stand es durch Jamil Siebert (64.) aber wieder 1:3. Ao Tanaka (90.

Pfitzner setzte zehn der elf Braunschweiger Neuzugänge für diese Saison auf die Bank oder die Tribüne. Vor 19.333 Zuschauern spielte die Eintracht unter dem neuen Trainer auch deutlich mutiger. Die großen Schwächen der Härtel-Zeit ließen sich in wenigen Tagen aber nicht abstellen. Vorn ist die Eintracht zu ideenlos, hinten zu anfällig. headtopics.com

Anders die Düsseldorfer. Drei weitere Tore von Vermej (36.), Tzolis (57.) und Shinta Appelkamp (67.) wurden wegen Abseits oder Foulspiels nicht gegeben. Die Fortuna war 90 Minuten lang deutlich abgeklärter und gefährlicher.Nach dem Kuss-Skandal bei der WM wird Jenni Hermoso „zu ihrem eigenen Schutz“ zunächst nicht für das spanische Nationalteam nominiert. Bei ihrer Rückkehr wird die Weltmeisterin zur Matchwinnerin.

