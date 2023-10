Sieg für Tobias Hegewald

Das Rennen begann damit, dass Robert Wickens seinen Boliden am Start abwürgte. Der nachfolgende Jason Moore konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und krachte in den Renner des Kanadiers. Das Safety Car neutralisierte das Rennen für kurze Zeit, um die Strecke wieder zu säubern.

Beim Restart wollte Andy Soucek Hegewald überholen, doch er schaffte es nicht und geriet kurz neben die Piste. Seinen zweiten Rang hielt er trotzdem, fuhr aber Julien Jousse fast ins Auto, als er wieder auf die Strecke kam. Deshalb packte sich Pavlovic Julien Jousse, was der Anfang eines langen Duells sein sollte.

Bis zum Ziel vergrößerte Leader Hegewald seinen Vorsprung mehr und mehr und gewann seinen ersten Formel-2-Lauf. «Ich hoffe, morgen geht es genauso wie heute. Nach den ersten beiden Rennwochenenden, die nicht so gut verliefen, bin ich nun umso glücklicher.» headtopics.com

Hinter ihn sah Andy Soucek auf einem sicheren zweiten Rang die Zielflagge, denn die beiden Piloten hinter ihm waren zu sehr mit sich selbst beschäftigt. «Ich versuchte zu Beginn, Tobias zu überholen, aber er war zu schnell. Ich hatte ein paar haarige Momente in meinem Rennen und habe dann entschieden, lieber einen sichern P2 mit nach Hause zu nehmen. Dass ich Julien nach meinem Ausflug ins Gras behindert habe, tut mir leid.

Der Franzose Julien Jousse und der Serben Milos Pavlovic holten sich so die beiden verbliebenen Podestplätze. «Ich wollte heute unbedingt auf das Treppchen und habe alles dafür gegeben. Ich weiß, dass ich mich noch verbessern muss, aber nach diesem Resultat bin ich sehr zuversichtlich», erzählte Pavolvic. headtopics.com

Hinter Soucek reihten sich Jack Clarke, Tom Gladdis, Henri Karjalainen und Edoardo Piscopo ein, bevor mit Mirko Bortolotto einer der Brünn-Sieger als Neunter kam. Der Österreicher Philipp Eng schied nach einer Kollision mit Alex Brundle und Jolyon Palmer vorzeitig aus.​Max Verstappen ist dreifacher Formel-1-Champion, nur fünf Piloten haben mehr Titel erobert in der Königsklasse. In der Wahnsinns-Saison 2023 hat der Niederländer ein neues Niveau erreicht.

