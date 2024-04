Sieg der SG Achim/Baden II im Kellerduell

Ein Sieg, der Mut macht: Die SG Achim/Baden II besiegt ATSV Habenhausen II und hat nun im Kampf um den Klassenerhalt eine gute Ausgangslage. Rückraumspieler Marico Dumke steuerte zum knappen Heimsieg der SG Achim/Baden II über den ATSV Habenhausen II zwei Tore bei. Der Vorsprung war beim Schlusspfiff minimal. Doch das war Thorben Schmidt-Bonheur im Augenblick des Triumphes so ziemlich egal. Für den Trainer der SG Achim/Baden II zählte nur eines:"Hauptsache wir haben die beiden Punkte.

" Die zwei Zähler fuhr der Handball-Verbandsligist in einem sehr wichtigen Spiel ein – und zwar im Kellerduell gegen den Tabellenvorletzten ATSV Habenhausen II. Mit 31:30 (16:15) setzte sich die SG in dem Duell zweier Oberliga-Reserven durch. Zwar sind die Achimer weiterhin Letzter und stehen auf dem einzigen Abstiegsplatz. Dennoch sind sie jetzt wieder richtig im Rennen. Der Rückstand auf Habenhausen beträgt fünf Spieltag vor Saisonende nur einen Punk

