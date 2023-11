'Sie ist so tapfer!': Fans feiern erkrankte Céline Dion nach Rückkehr in die Öffentlichkeit

„Wir können keine Medikamente finden, die wirken, aber es ist wichtig, Hoffnung zu haben“, sagte sie im Gespräch mit „Le Journal de Montreal“. Fans reagierten erleichtert auf Rückkehr von Céline Dion Dass Céline Dion nun gemeinsam mit ihren drei Söhnen, dem 22-jährigen René-Charles und den 13-jährigen Zwillingen Nelson und Eddy, der Spielerkabine einen Besuch abstattete, dürfte die Fans nach so langer Ruhe um die Kanadierin freuen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BRIGITTEONLINE: Schwerkranke Céline Dion: Sie zeigt sich erstmals wieder in der ÖffentlichkeitCéline Dion, die am 'Stiff-Person-Syndrom' leidet, hat sich erstmals seit langer Zeit wieder in der Öffentlichkeit gezeigt.

Herkunft: brigitteonline | Weiterlesen ⮕

RTL_COM: Hoffnungsschimmer: Céline Dion erstmals zurück in der ÖffentlichkeitCéline Dion, die am 'Stiff-Person-Syndrom' leidet, hat sich erstmals seit langer Zeit wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. In ihrer Heimatstadt Las Vegas be...

Herkunft: RTL_com | Weiterlesen ⮕

GALA: Schwerkranke Céline Dion: Erstmals zurück in der ÖffentlichkeitCéline Dion, die am 'Stiff-Person-Syndrom' leidet, hat sich erstmals seit langer Zeit wieder in der Öffentlichkeit gezeigt.

Herkunft: gala | Weiterlesen ⮕

RTL_COM: Schwerkranke Céline Dion zeigt sich erstmals wieder in der ÖffentlichkeitSängerin besucht Sportevent

Herkunft: RTL_com | Weiterlesen ⮕

NTVDE: Erster Auftritt seit langer Zeit: Kranke Céline Dion zeigt sich in der ÖffentlichkeitSeit der Bekanntgabe ihrer schweren neurologischen Krankheit vor fast einem Jahr lebt Céline Dion zurückgezogen. Nun zeigt sich die Sängerin nach langer Pause wieder in der Öffentlichkeit - zur Freude ihrer zahlreichen Fans. Doch auch wenn Dion einen hervorragenden Eindruck macht, ist die Besserung offenbar nicht in Sicht.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

GALA: Céline Dion: Kranke Sängerin zeigt sich wieder in der ÖffentlichkeitCéline Dion leidet an der seltenen Autoimmunkrankheiit Stiff-Person-Syndrom und meidet seitdem die Öffentlichkeit. Doch jetzt hat die in Kanada geborene S...

Herkunft: gala | Weiterlesen ⮕