Sicherheitsschulung zum Schutz von Microsofts Identitäts- und Zugriffsverwaltungsdienst

Microsoft s Cloud-basierter Identitäts- und Zugriffsverwaltungsdienst Entra ID – bisher bekannt als Azure Active Directory – ist als zentraler Bestandteil vieler Unternehmensnetzwerke ein beliebtes Ziel für Ransomware und andere Angriffe.erfahren Sie, wie Angreifer Fehlkonfigurationen in Microsoft s Identitätsverwaltungsdienst und fehlende Härtungsmaßnahmen erkennen und ausnutzen.

Der Workshop findet vom 13. bis 14. Mai 2024 statt und richtet sich an Kolleginnen und Kollegen aus den Bereichen Administration, IT-Leitung und IT-Sicherheit. Tim Mittermeier ist Head of Red Teaming & Penetration Testing bei der Oneconsult Deutschland AG. Zuvor war er als Sicherheitsforscher beim Forschungsinstitut Cyber Defence an der Universität der Bundeswehr München tätig. Für den Mai-Termin erhalten Sie 10 Prozent Rabatt bei Anmeldung bis zum 14. April 2024.

Microsoft Identitäts- Und Zugriffsverwaltungsdienst Entra ID Ransomware Fehlkonfigurationen Härtungsmaßnahmen Schulung IT-Sicherheit

