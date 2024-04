Sicherheitsexperte rät zu Entschlossenheit gegenüber Putin

75 Jahre nach Gründung der Nato sieht der Sicherheitsexperte Christian Mölling keine Alternative zum Bündnis – und rät zu Entschlossenheit gegenüber Putin -Podcast 'Die Lage – international' sagte Mölling am Freitag: 'Dann müssen wir vielleicht mal ein bisschen mit dem Säbel rasseln.' Er hielt dem Westen vor, dass die Sorge vor einer Ausweitung des Konflikts mit Russland genau die Effekte haben könne, die man vermeiden wolle.

'Wir sind in einem Angstdiskurs, der Moskau beflügelt', klagte der Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Putin müsse nur 'das A-Wort sagen', also mit Atomwaffen drohen, und alle zuckten zusammen. Aus Möllings Perspektive wäre es sinnvoller, Putin gegenüber härter aufzutreten. 'Wir schließen Dinge aus, anstatt zu überlegen, was eine Möglichkeit ist, einen Erfolg über Putin zu erringen', kritisierte er. Dies erhöhe die Gefahr, dass die russische Aggression in einigen Jahren auch das Nato-Gebiet erreicht

