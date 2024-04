Sicheres Packen für eine sichere Reise

Auf der Rückfahrt aus dem Osterurlaub kommt bei vielen Familien einiges Gepäck zusammen. Voll beladene Auto s können jedoch zur Gefahr werden. Wir geben fünf Tipps für eine sichere Reise .Koffer, Taschen und am Ende werden noch der Fußball und die Regenjacken in den Kofferraum gequetscht. Für den Urlaub wichtige Dinge können auf der Fahrt gefährlich für die Insassen werden. Sicheres Packen ist daher ratsam.

Wir haben fünf Tipps der Gesellschaft für Technische Überwachung (GTÜ) gesammelt:Wo das meiste Gewicht ist, befindet sich der Schwerpunkt des Autos. Je mittiger und tiefer er liegt, desto besser. Denn ein höherer Schwerpunkt ist beim Fahren nachteilig und kann zu einer verstärkten Kippgefahr in Kurven führen. Faustregel daher: Schwere Gepäckstücke gehören im Kofferraum nach unten und möglichst in die Fahrzeugmitte.Auch wenn mehr Stauraum entsteht: Die Rückbank am besten nicht umklappen, denn sie dient als Trennwand zwischen Ladung und Insasse

