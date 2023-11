Short-Selling: Riskante Strategie mit großen Chancen

Professionelle Leerverkäufer haben in der jüngeren Vergangenheit oft einen guten Riecher bewiesen. Zu den bekanntesten Shortsellern dürfte wohl der Brite Fraser Perring sein, war er doch maßgeblich dabei beteiligt, den Wirecard-Skandal aufzudecken. Auch bei anderen Unternehmen - wie beispielsweise bei ADLER, GRENKE oder Steinhoff - entdeckte er vermeintliche Mängel in den Geschäftsberichten und strich mit seinen Leerverkäufen via seines Unternehmens Viceroy Research Millionensummen ein.

Das macht Short-Selling so riskantShort-Wetten können sich also lohnen, gelten jedoch als besonders riskant. Einerseits laufen sie nämlich gegen den allgemeinen Aufwärtstrend an den Börsen. Aus diesem Grund erreicht man als langfristiger, breit diversifizierte Long-Investor zumindest langfristig eine höhere Rendite, als wenn man den gesamten Markt shorten würd

:

FİNANZENNET: HelloFresh-Aktie -20 Prozent: HelloFresh mit Gewinnwarnung für das GesamtjahrHelloFresh hat die Zielspanne für den bereinigten operativen Gewinn (EBITDA) gesenkt und beim Umsatzziel das obere Ende der Zielspanne gekappt.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen »

FİNANZENNET: NASDAQ-Wert Robinhood-Aktie wird nach schwachen Zahlen abverkauft: Cathie Wood bleibt trotzdem optimistisch unDas Börsendebüt von Robinhood im Juli 2021 verlief phänomenal: In den ersten Handelstagen war eine furiose Kursrally zu beobachten. Doch dann kehrte schnell Ernüchterung ein.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen »

WOTWİTT: Siemens–Energy–Aktie mit fettem Rebound: 'Gamesa-Schlamassel' vergessen?Die Aktien von Siemens Energy haben vorbörslich einen beachtlichen Aufschwung erlebt und sind am Mittwoch über die 10-Euro-Marke gesprungen. Die Aktien von...

Herkunft: wotwitt | Weiterlesen »

INVESTİNGDE: Alibaba-Aktie vor Vorstellung der Quartalszahlen im MinusDie Alibaba-Aktie verzeichnete vor der Vorstellung der Quartalszahlen einen Rückgang von 1,7% auf 81,80 Hongkong-Dollar. Im bisherigen Jahresverlauf steht ein Minus von knapp 7% zu Buche. Der chinesische Konzern wird voraussichtlich einen Gewinn pro Aktie von 15,39 Yuan und einen Umsatz von 224,95 Milliarden Yuan (31 Milliarden Dollar) für das abgelaufene Quartal ausweisen. Ein solches Ergebnis würde ein Gewinn- und Umsatzwachstum für das Unternehmen bedeuten, das auf dem chinesischen Markt mit Herausforderungen konfrontiert ist.

Herkunft: InvestingDE | Weiterlesen »

RBB24: Wirtschaftsminister wirbt für Tarifbindung bei Tesla in GrünheideDer Brandenburger Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) hat für eine Tarifbindung von US-Elektroautobauer Tesla in Grünheide geworben. "Gute Arbeit bedeutet insbesondere gute Entlohnung", sagte Steinbach am Mittwoch im Wirtschaftsausschuss des Landtags in Potsdam.

Herkunft: rbb24 | Weiterlesen »

ECOMENTO_DE: Tesla Model 3 beim TÜV-Report 2024 auf dem letzten PlatzWer sich ein gebrauchtes Elektroauto vom Typ Tesla Model 3 anschafft, muss laut dem TÜV-Report 2024 mit Qualitätsmängeln rechnen.

Herkunft: ecomento_de | Weiterlesen »