Shiba Inu seit Jahresstart im Plus, aber weit von Allzeithoch entfernt

Die Kryptowährung Shiba Inu hat sich als Meme-Coin und angeblicher 'Dogecoin-Killer' einen Namen in der Krypto-Community gemacht. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,1 Milliarden US-Dollar gehört SHIB aktuell zu den Top 20 der größten Kryptowährungen (Stand: 15. November 2023). Angetrieben durch die Hoffnung auf die Einführung eines Bitcoin-Spot-ETFs befindet sich Shiba Inu - wie auch viele andere Kryptowährungen - seit Mitte Oktober im Aufwind.

Seit Jahresstart kann der Meme-Coin dank der neuen Krypto-Euphorie nun ein Plus von 8,5 Prozent verzeichnen und notiert derzeit bei etwa 0,000008721 US-Dollar (Stand: 15. November 2023). Von dem im Oktober 2021 markierten Allzeithoch bei 0,00008845 - man beachte die Anzahl der Nullen - ist Shiba Inu damit aber noch weit entfern

:

AKTİONAER: Bitcoin & Co: Keine Krypto-Party nach US-InflationsdatenTrotz positiver US-Inflationsdaten bleibt die Reaktion auf dem Kryptomarkt verhalten. Bitcoin und viele Altcoins verzeichnen moderate Verluste.

Herkunft: aktionaer | Weiterlesen »

FİNANZENNET: Hoffnungen auf Bitcoin-Spot-ETF sorgt für Kursfantasie: Bitcoin im Rally-ModusDer Bitcoin legt im laufenden Jahr einen beeindrucken Lauf hin. Pünktlich zum Jahresstart begann die Ur-Cyberwährung eine rasante Rally. Am 24. Oktober überstieg der Bitcoin zum ersten Mal seit Mai 2022 wieder die 35.000-US-Dollar-Marke. Beim aktuellen Stand von 36.471 US-Dollar liegt der Bitcoin auf Jahressicht gut 123 Prozent im Plus (Stand: 14. November 2023). Damit performte die größte Kryptowährung deutlich stärker als die meisten anderen Cyberdevisen, beispielsweise liegt der Ether seit Januar etwa 74 Prozent im Plus, bei Ripple belaufen sich die Jahresgewinne bislang auf 96 Prozent. Hoffnungen auf Einführung eines Bitcoin-Spot-ETFs in den USAEinen wichtigen Grund für die Outperformance des Bitcoin bilden die Spekulationen rund um die baldige Einführung eines Bitcoin-Spot-ETFs in den USA

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen »

FİNANZENNET: Mehrere Anbieter beantragen Bitcoin-Spot-ETFs bei der SECDie Genehmigung eines Bitcoin-Spot-ETFs in den USA ist schon lange eine große Hoffnung vieler Krypto-Enthusiasten. Zahlreiche unterschiedliche Anbieter haben bereits Anträge zur Zulassung gestellt.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen »

STYLEBOOK_DE: 6 Tipps, die gegen einen aufgeblähten Bauch helfenFrauen kennen diesen Erzfeind: den Blähbauch. Er kommt meist dann, wenn wir ihn am wenigsten gebrauchen könnten. STYLEBOOK hat Tipps dagegen!

Herkunft: Stylebook_de | Weiterlesen »

11FREUNDE_DE: „Wir ehren einen anständigen Menschen'Am Montag erhielt Christian Streich vom DFB den Julius-Hirsch-Ehrenpreis. Die Laudatio auf Freiburgs Trainer hielt Schauspieler Matthias Brandt. Hier gibt es die berührende Rede im O-Ton.

Herkunft: 11Freunde_de | Weiterlesen »

MORGENPOST: Union Berlin hat in der Krise einen großen GewinnerWährend bei Union Berlin die sportliche Talfahrt anhält, kann der Fußball-Bundesligist auf einem anderen Feld ordentlich punkten.

Herkunft: morgenpost | Weiterlesen »