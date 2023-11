Sherlock Holmes: Der unsterbliche Detektiv

Vor 130 Jahren starb der wohl berühmteste Engländer, der nie gelebt hat. Im erbitterten Kampf mit seinem Widersacher Professor Moriarty stürzte Sherlock Holmes einen Wasserfall hinab - und galt als tot. Das schilderte Arthur Conan Doyle in der Dezember-Ausgabe des «Strand Magazine» von 1893, und er muss es wissen. Schließlich ist Sir Arthur der Schöpfer von Sherlock Holmes. Doch das mit dem Tod ist so eine Sache.

«Der lebt, hundertprozentig, er ist nur kurz um die Ecke und kommt jederzeit wieder», sagt Laura von Ehrenstein schmunzelnd. Klar, das muss sie schon wegen ihres Amts so sagen: Von Ehrenstein leitet das private Sherlock-Holmes-Museum in London. Aber gleich auf mehreren Ebenen hat die Deutsch-Britin damit durchaus Recht. Vor allem ist Sherlock Holmes auch 130 Jahre, nachdem Doyle über den spektakulären Zweikampf am Reichenbachfall in der Schweiz berichtete, unsterblich. In vier Romanen und Dutzenden Kurzgeschichten schilderte der Schriftsteller über rund vier Jahrzehnte die erfolgreichen Ermittlungen des «Master Detective





