Shell verfehlt Markterwartung leicht - Aktienrückkauf für 3,5 Milliarden Euro

Der sogenannte CCS-Gewinn von Shell im dritten Quartal auf Grundlage der laufenden Kosten - eine Zahl, die dem Nettogewinn entspricht, den US-Ölgesellschaften ausweisen - belief sich auf 6,15 Milliarden Dollar, gegenüber 3,49 Milliarden im zweiten Quartal.November 02, 2023 03:35 ET (07:35 GMT)Die Top 3 Dividendenaktien 2024In diesem Report stellen wir Ihnen 3 Top-Aktien aus dem Energie-Sektor vor, die Sie unbedingt auf Ihre Watchlist setzen müssen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FINANZENNET: Shell-Aktie: Shell enttäuscht Markterwartung leicht - Milliardenschwerer AktienrückkaufDie Gewinne von Shell sind im dritten Quartal aufgrund höherer Raffineriemargen, Ölpreise und Gas- und Ölverkäufe zum Vorquartal deutlich gestiegen.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: ING-Aktie: ING liegt beim Gewinn über den Erwartungen - Aktienrückkauf geplantDie ING Groep hat im dritten Quartal deutlich mehr verdient als erwartet und den Markt obendrein mit der Ankündigung eines besonders großvolumigen Aktienrückkaufprogramms überrascht.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: GSK meldet Gewinnsprung dank Impfstoff gegen RSVDer Nettogewinn aus dem fortgeführten Geschäft erreichte 1,46 Milliarden Pfund, nach 759 Millionen im Vorjahresquartal. Für den Gewinnsprung sorgte der Impfstoff Arexvy gegen das so genannte Respiratory Syncytial Virus (RSV). Analysten hatten sich mit 1,87 Milliarden Pfund allerdings noch mehr erhofft. Der Umsatz stieg im Berichtszeitraum von 7,83 Milliarden auf 8,15 Milliarden Pfund und übertraf damit die Erwartungen der Analysten von 7,77 Milliarden Pfund. RSV ist ein weltweit verbreiteter Erreger, der schwere Atemwegserkrankungen hervorrufen kann. Eine Infektion kann insbesondere für Ältere und Menschen mit geschwächtem Immunsystem, aber auch für Neugeborene und Säuglinge gefährlich werden. Der bereinigte Betriebsgewinn - eine der bevorzugten Kennzahlen des Unternehmens, die außergewöhnliche und andere einmalige Posten ausklammert - stieg im dritten Quartal um 15 Prozent auf 2,77 Milliarden Pfund, während der bereinigte Gewinn je Aktie aus fortgeführten Geschäften um 17 Prozent auf 50,4 Pence zulegte. Für das Gesamtjahr erwartet GSK nun ein Umsatzwachstum zwischen 12 und 13 Prozent statt 8 bis 10 Prozent. Beim bereinigten Betriebsergebnis rechnet der Konzern jetzt mit einem Anstieg von 13 bis 15 Prozent statt der bisher in Aussicht gestellten 11 bis 13 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll zwischen 17 und 20 Prozent zulegen, bisher lag die Prognose hier bei 14 bis 17 Prozent.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: Toyota investiert 13,9 Milliarden Dollar in Batteriewerk in North CarolinaDie Gesamtinvestition für Toyotas Batteriewerk im US-Bundesstaat North Carolina klettert auf 13,9 Milliarden Dollar. Das sind umgerechnet rund 13,16 Milliarden Euro. Mit dem Geld sollen acht zusätzliche Produktionslinien geschaffen werden.

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

RPONLINE: Corona-Pandemie: So viele Milliarden hat sie uns in drei Jahren gekostetLaut einem Medienbericht hat der Bund für die Bewältigung der Corona-Pandemie in den vergangenen drei Jahren Milliarden Euro ausgegeben. Was wie viel genau gekostet hat.

Herkunft: rponline | Weiterlesen ⮕

COMPUTERBASE: AMD übertrifft Erwartungen mit einem Umsatz von 5,8 Milliarden US-DollarNach ziemlich guten Quartalszahlen von Intel wurden von AMD 5,7 Mrd. US-Dollar Umsatz erwartet – und AMD überlieferte am Ende sogar. 5,8 Milliarden US-Dollar entsprechen einem Plus von vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr, der Nettogewinn stieg...

Herkunft: ComputerBase | Weiterlesen ⮕