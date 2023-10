Shani Louk feierte ihr Leben - bis Hamas-Terroristen sie töteten

Hamas-Terroristen stürmten am 7. Oktober das „Supernova“-Musikfestival und schießen wild um sich. Eine Massenpanik entsteht, mindestens 260 Menschen sterben. Andere werden von den Hamas entführt - so wie Shani Louk. Zumindest ging man zunächst davon aus.Darin lag sie auf der Ladefläche eines Pickups, während die Hamas rund um sie herum ihre Verschleppung bejubelten und sie dabei noch bespuckten und auf sie einschlugen.

„Ich habe das Video gesehen, Shani sofort erkannt, mit den Tätowierungen, auf diesem schrecklichen Bild da auf dem Auto. Sie haben Shani behandelt wie ein Stück Fleisch. Wir sind alle fix und fertig“, sagte Shanis Mutter Ricarda.

Dennoch hoffte die Familie auch im Anschluss, dass die 22-Jährige noch am Leben sein könnte. Ricarda kämpfte um die Freilassung ihrer Tochter. Kritik fiel auch gegen die deutsche Politik. Ricarda fühlten sich allein gelassen. Es werde nicht genug um die Freilassung ihrer Tochter gekämpft. headtopics.com

Nun ist der Kampf vorbei. Ein Splitter eines Schädelknochens von Shani sei gefunden worden. Die Mutter geht davon aus, dass ihre Tochter bereits seit dem 7. Oktober tot ist. Vielleicht schon als das Video sie auf der Ladefläche des Autos zeigte.Feuerwehr zum Baustellenunfall: „Es läuft eine schwierige technische Rettung“

