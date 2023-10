Shani Louk: 22-jährige mutmaßliche Hamas-Geisel ist tot

Familie und Freunde bangten um die 22-jährige Shani Louk. Jetzt gibt es Gewissheit: Die junge Frau ist tot. Sie wurde gar nicht verschleppt, sondern starb bei dem blutigen Überfall der Hamas, vermutet ihre Mutter.

Die Nachricht sei zwar schrecklich, sagte Ricarda Louk. Es sei aber gut, nun Gewissheit zu haben. "Wenigstens hat sie nicht gelitten." Mit zahlreichen Interviews in internationalen Medien hatte sich Ricarda Louk für die Freilassung ihrer Tochter und der anderen Geiseln eingesetzt.

Neun Jüdinnen und Juden erzählen: "Wenn ich freitagabends in die Synagoge gehe, schaue ich mich hunderttausend Mal um"Die Mutter geht davon aus, dass ihre Tochter bereits seit dem 7. Oktober tot ist – möglicherweise sei die 22-Jährige auf dem Supernova-Festival durch einen Schuss in den Schädel getötet worden. Bilder und Videos, die im Internet kursierten, zeigten demnach damals den Körper der jungen Frau auf einem Pick-up der Angreifer. headtopics.com

Der 19-jährige Israeli Noam Cohen überlebte das Massaker auf dem Festivalgelände nur knapp, wie er kurz danach erzählte. Gemeinsam mit rund zwei Dutzend Festival-Besuchern habe er sich in einem Schutzbunker bei einer Bushaltestelle versteckt. Doch die Terroristen hätten mehrere Granaten in den Bunker geworfen. Er erinnere sich an Schüsse, Blut und Leichenteile. "Ich sah, wie Menschen neben mir explodierten, immer und immer wieder, Leichenteile überall.

Nach Militärangaben gelten seit dem Terrorüberfall immer noch 40 Menschen als vermisst. Wegen des schlimmen Zustands vieler Leichen ist auch die Identifikation noch nicht abgeschlossen.Premier auf Abruf? Wie die Angehörigen der Geiseln Benjamin Netanjahu jetzt unter Druck setzenIsrael fliegt als Reaktion auf die Massaker Luftangriffe im Gazastreifen und greift auch mit Bodentruppen an. headtopics.com

