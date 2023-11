SG Achim/Baden verliert gegen HC Bremen mit 43:36

Die SG Achim/Baden und der HC Bremen haben in ihrem direkten Duell gemeinsam 79 Tore erzielt. Dass solch viele Treffer gefallen sind, lag auch an der Defensive der SG, die ihren Namen nicht verdient hat./Baden unbedingt zwei Siege folgen lassen. Dieses Vorhaben ist misslungen: Zwar gewann die SG vor einer Woche zu Hause gegen die HSG Heidmark, verlor die beiden Punkte aber am grünen Tisch, weil Julius Kopmann nicht spielberechtigt war (wir berichteten). Nun ging es für die SG zum HC Bremen.

Das Duell am Osterdeich wurde zu einem wahren Festival – und erneut zogen die Achimer den Kürzeren. Der HC gewann mit 43:36 (17:12). Die SG klebt mit 2:18 Punkten weiterhin tief im Tabellenkeller fest. Die Abwehr ist eigentlich selten die Problemzone der SG Achim/Baden. Doch gegen den HC Bremen präsentierten sich die Sieben von SG-Coach Florian Schacht in Sachen Deckungsarbeit in einem desolaten Zustand."Wenn man auswärts 36 Tore wirft, muss man eigentlich etwas mitnehme





🏆 22. weserkurier » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bremen: Die Fantastischen Vier kommen 2024 in die ÖVB-ArenaNeues Album, neue Tour – darauf können sich die Fans der 'Fanta Vier' 2024 freuen. Zum 35. Bandgeburtstag kommen sie auch nach Bremen.

Herkunft: weserkurier - 🏆 22. / 61,6 Weiterlesen »

Werder Bremen gewinnt das richtungsweisende Duell gegen Union BerlinWerder Bremens Defensive überzeugt beim 2:0-Sieg mit Tugenden, die man früher von Union Berlin kannte. Ole Werner erhält nach dem Heimsieg viel Lob von den Fans.

Herkunft: weserkurier - 🏆 22. / 61,6 Weiterlesen »

Niedersachsen & Bremen: Herbstlich trüb und Regen in Niedersachsen und BremenAktuelle Nachrichten aus Niedersachsen & Bremen

Herkunft: ntvde - 🏆 22. / 61,6 Weiterlesen »

Niedersachsen & Bremen: Personalsorgen bei Werder Bremen vor Krisenduell mit UnionDie zuletzt in drei Bundesliga-Partien sieglosen Bremer treffen auf den noch länger sieglosen Champions-League-Teilnehmer Union Berlin. Werder plagen vor dem Duell weiter Personalprobleme.

Herkunft: ntvde - 🏆 22. / 61,6 Weiterlesen »

Fußball-Bremen-Liga: Brinkumer SV muss zu Tura BremenFünfmal in Folge blieb der Brinkumer SV zuletzt sieglos. Deshalb fordert Trainer Iman Bi-Ria nun drei Punkte beim Auswärtsspiel gegen Aufsteiger Tura Bremen.

Herkunft: weserkurier - 🏆 22. / 61,6 Weiterlesen »

Niedersachsen & Bremen: Unbeständiges Wetter in Niedersachsen und BremenAktuelle Nachrichten aus Niedersachsen & Bremen

Herkunft: ntvde - 🏆 22. / 61,6 Weiterlesen »