Sexuelle Belästigung einer 13-Jährigen im Agrippabad

Laut Polizei hatten acht junge Männer eine 13-Jährige im Außenbecken sexuell bedrängt und genötigt. Ermittelt wird gegen einen 16-jährigen Iraker (Haupttäter), vier Syrer (16/16/21/26) und drei Türken (21/21/22). Der Iraker lebt in Köln, hat seit 2017 „subsidiären Schutz“ (in seiner Heimat wäre er gefährdet). Die laut Innenministeriumsbericht „deutlich älter wirkende“ 13-Jährige war mit zwei Freundinnen im Agrippabad. Die beiden werden als „Zeuginnen 2 und 3“ geführt. Im Außenbecken hatte sich – so der Bericht – aus einer „von den Beschuldigten, weiteren Badegästen und den Zeuginnen 2 und 3 gebildeten Polonaise eine spielerische Wasserschlacht ergeben“. Dabei soll der Iraker die 13-Jährige sexuell genötigt haben. „Auch ein weiterer, bislang nicht identifizierter Beschuldigter soll die Zeugin in sexualisierter Form belästigt haben“, so das Innenministerium. „Der Vorwurf des schweren sexuellen Missbrauchs oder der versuchten Vergewaltigung stehe nicht (mehr) im Raum“, zitiert das Innenministerium den Leitenden Oberstaatsanwalt. Gegen den Iraker werde neben sexueller Nötigung wegen sexueller Belästigung ermittelt. Er soll der 13-Jährigen in den Bikini gegriffen haben. Gegen den Rest wird wegen „Straftaten aus Gruppen“ ermittelt. Dieser Paragraph (184j StGB) wurde nach der Kölner Silvesternacht von 2015 eingeführ

Neue Details über die Täter im Mordfall Horn-Bad MeinbergNach dem entsetzlichen Verbrechen in Horn-Bad Meinberg werden nach und nach neue Details über die Täter bekannt. Ein Vater berichtet von unangenehmen Erfahrungen seiner Tochter mit einem der Jungen. Weiterlesen ⮕

Polizei bittet um Mithilfe aus Berlin: Die 13-jährige Zoe G. aus Chemnitz ist verschwundenDie 13-jährige Zoe G. aus Chemnitz ist seit Samstag nicht in die Wohnung der Eltern zurückgekehrt. Sie wird auch in Berlin vermutet. Weiterlesen ⮕

Starke Schwankungen am Markt und positive Wirtschaftsdaten aus den USADie vergangene Woche am Markt war von starken Schwankungen geprägt, verursacht durch enttäuschende Unternehmensergebnisse, die mehrheitlich negativ sanktioniert wurden. Gleichzeitig prasselten positive Wirtschaftsdaten aus den USA auf die Investoren ein, welche so interpretiert wurden, als dass die Fed die Zinssätze erneut anheben wird. Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten sind durch die wirtschaftlichen Sorgen etwas in den Hintergrund gedrängt worden, weshalb die Ölpreise unter die Marke von 90,- USD fallen konnte. Die Erhöhung der wöchentlichen US-Lagerbestände drückte die Preise ebenfalls. Ein Highlight der Woche war die Prognose der Internationalen Energieagentur, die einen Höhepunkt der globalen Ölnachfrage bis 2030 vorhersagt. In London blieb Kupfer trotz der noch undurchsichtigen Wirtschaftslage sowohl in China als auch Europa und den USA stabil. Neueste chinesische Statistiken zeigen allerdings einen Nachfragerekord im September. Die Tonne Kupfer wird mit derzeit mit rund 7.950,- USD gehandelt. Gold notierte zum Wochenschluss sogar bei über 2.000,- USD je Feinunze und untermauert damit seinen Status als sicherer Hafen. Weiterlesen ⮕

Einbruch in Sushi-Laden und Juwelier NayisOb die Täter Beute gemacht haben, ist noch unklar, sie sind flüchtig. Nach BILD-Informationen durchbrachen die Einbrecher mit einem Auto von der Tamara-Danz-Straße aus einen Sushi-Laden, der derzeit umgebaut wird, und landeten so direkt im Center.Von dort brachen die Täter dann in den Juwelier Nayis ein. Ob sie Beute machten, konnte die Polizei noch nicht bestätigen. Auch die Tatzeit ist noch nicht bekannt. Auf Fotos sind aber diverse zertrümmerte Vitrinen zu sehen. Weiterlesen ⮕

Sarah Engels plaudert aus dem NähkästchenDie 31-Jährige beantwortet Fragen zu ihrer Jugend und gesteht eine Mini-Sünde Weiterlesen ⮕

Debatte über den Erhalt von Eichenbäumen in der RatspolitikDie Verwaltung möchte die Bäume eher erhalten, die CDU schlägt Ersatzpflanzungen vor. Weiterlesen ⮕