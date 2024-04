Sex im Sommer: Diese Stellungen machen auch bei Hitze Spaß

Die Temperaturen steigen – und damit bei vielen auch die Lust auf Sex. Dieser Mythos ist übrigens wahr! Wenn im Frühling und Sommer die Lust auf Sex steigt, hat das einen einfachen Grund: Sonne und Wärme sorgen für mehr Vitamin D in deinem Körper. Das steigert deine Libido und das Lustempfinden, die Hormone geraten noch mal zusätzlich in Wallung. Doch Sex wird dir im Sommer auch mal zu heiß? Natürlich kommt man in jeder Position ins Schwitzen. Damit das aber nicht zu sehr ausartet, verraten wir dir hier vier Stellungen, mit denen du und deine Partnerin oder dein Partner auch bei größter Hitze noch Spaß im Bett habt. Bei Hitze empfiehlt sich eine sanfte Annäherung. „Slow Sex“ steht dabei im Fokus – eine Praxis, die langsamen, sinnlichen Bewegungen den Vorzug gibt und auf intensive, schnelle Aktionen verzichtet. Dieser Ansatz hilft nicht nur, die Hitzebelastung zu reduzieren, sondern fördert auch eine tiefere emotionale Verbindung zwischen den Liebenden.