Sex im Alter: Was die Generation 50+ wirklich will

📆 02.04.2024 16:12:00

📰 RTL_com ⏱ Reading Time:

23 sec. here

16 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 61%

Publisher: 51%

Gesundheit Nachrichten

Die Vorstellungen davon, was guten Sex ausmacht, verändern sich im Laufe des Lebens - und damit auch die Herausforderungen, die damit einhergehen, die eigenen Ansprüche und die des Partners oder der Partnerin zu erfüllen. Vor allem bei Menschen jenseits der 50 Jahre, die gerne als 'Best Ager' bezeichnet werden, ist es um das Liebesleben oft nicht allzu 'bestens' bestellt. Doch aktuelle Umfragen geben einen spannenden Einblick, worauf es der Generation 50+ beim Sex wirklich ankommt - und was helfen kann, die oft durch körperliche Veränderung entstehenden Probleme zu lösen.

Sex, Alter, Generation 50+, Vorstellungen, Herausforderungen, Ansprüche, Partner, Partnerin, Umfragen, Körperliche Veränderung, Probleme, Erektile Dysfunktion, Gel, Eroxon